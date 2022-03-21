恒指今早高開410點，高位升410點，低位跌316點高低波幅727點。

恒指收市跌191點或0.89%，報21221點，成交金額1490億元，較上日減少37.03%，是3月10日1462.47億元成交後最少；國指跌121點或1.66%，報7244點。恒生科技指數收報4416點，跌1.53%。

藍籌24隻升，42隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升3.83%，收報55.6元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌8.08%，收報12.74元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報105.4元，升2.73%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報35元，跌6.29%。

恒指20天線(21555.24點)得而復失。科指20天線(4632.47點)得而復失。

北水南下合計淨流入10.8億元，較上日減少61.77%，連續第2日流入，累計流入39.04億元，對上一次連續2日淨流入是2月24日。南水北上合計淨流出84.19億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

信通院：2月內地智能電話出貨量按年跌31.8%。小米（1810）收報13.38元，跌1.04%。

招行（3968）：首季是全年業務最困難的季度。收報59.95元，跌2.36%。

國藥（1099）邁向C端零售業務發展，料年新增店舖10%。今早公布，全年多賺7.9%，遜預期，末期息0.75元。收報18元，無升跌。

下月起恢復晚市堂食，餐飲股向上。敘福樓集團（1978）收報0.93元，升4.49%。翠華控股（1314）收報0.211元，升5.5%。稻香控股（0573）收報0.9元，升7.14%。譚仔國際（2217）收報2.64元，升3.13%。太興集團（6811）收報1.21元，升6.14%。大家樂集團（0341）收報13元，升6.38%。大快活集團（0052）收報15.3元，升3.52%。

新希望服務（3658）去年賺1.66億人幣，派末期息每股0.071元。收報2.4元，升10.09%。

華虹半導體（1347）擬發新股於上海科創板上市。收報33.8元，升1.81%。

丘鈦科技（1478）去年多賺2.7%至8.6億人幣，不派息。收報6.38元，升0.79%。

今早及隔晚消息股表現

特首：從4月1日起取消航班禁令，國泰（0293）創逾年半新高。創52周高，見8.11元，收報7.76元，升0.39%。

華融（2799）發盈喜，虧轉盈，賺3.7億人民幣。收報0.355元，跌1.39%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中華煤氣（0003）收報11.62元，升1.57%。歌禮製藥（1672）收報5.28元，跌4.35%。

融信中國（3301）：核數師辭任，延遲刊發經審核年度業績。收報2.27元，跌7.35%。

俄鋁（0486）：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦。收報4.03元，跌5.4%。

中石化煉化（2386）少賺10%，末期息增派19%。收報3.77元，升5.01%。

金斯瑞（1548）去年虧損擴大至27億，不派息。收報25.1元，升2.45%。

UJU（1948）料去年純利按年大增6成。收報5.99元，升3.63%。

盈富基金（2800）或更換管理人，內媒︰一周內公布，恒生南方競逐(2022年3。收報21.4元，跌1.2%。

香港小輪（0050）去年多賺逾3.4倍，投資4000萬進軍醫美市場。收報7.37元，升3.22%。

紫金礦業（2899）去年淨利潤大增1.4倍，息20分人幣。收報11.18元，跌0.18%。

利福中國（2136）去年少賺32.6%，不派息。收報0.85元，跌5.56%。

海通國際（0665）發盈警，料去年純利按年跌約85%。收報1.54元，跌8.33%。

遠洋服務（6677）去年多賺70%，息9.3分人幣。收報3.68元，無升跌。

麗新製衣（0191）料中期虧損收窄至少五成。收報3.52元，跌0.28%。

招商銀行（3968）按年多賺23%末期息增派兩成，不良貸款率跌穿1%。收報59.95元，跌2.36%。

鳳凰衛視（2008）去年虧損收窄至4.6億，不派息。收報0.365元，無升跌。

金利來（0533）去年多賺49%，息7仙。收報1.57元，升1.29%。

新奧（2688）去年多賺23.5%至77.55億人幣勝預期，末期息2.11元。收報111.3元，升12.48%。

堡獅龍（0592）18個月虧損略收窄至3.4億元，不派末期息。收報0.64元，跌4.48%。

麗新發展（0488）料中期虧損大幅收窄。收報3.61元，跌0.28%。

潤燃（1193）全年多賺24.1%，息1.27元。收報30.95元，升9.75%。

華大酒店（0201）去年虧轉盈，賺6600萬元，酒店收入急升54%。創52周高，見0.13元，收報0.129元，升15.18%。

登輝控股（1692）去年多賺2.2%，派息16仙。收報2.09元，升1.95%。

IFR：中電信（0728）計劃分拆公有雲業務上市。收報2.99元，跌1.32%。

諾輝健康（6606）去年虧損擴大至30.9億人幣，不派息。收報20.4元，跌5.12%。

破頂股表現

破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見170元，收報160元，升6.67%；國泰（0293）創52周高，見8.11元，收報7.76元，升0.39%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升18.06%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；中信國際電訊（1883）創52周高，見2.93元，收報2.91元，升2.11%；華大酒店（0201）創52周高，見0.13元，收報0.129元，升15.18%。

破底股方面

破底股包括，時計寶（2033）創上市新低，見0.49元，收報0.52元，跌1.89%；樂普生物（2157）創上市新低，見6.29元，收報6.45元，跌1.53%；AQUILA ACQ-Z（7836）平上市高位9.7元，創上市新低，見9.6元，收報9.6元，跌0.83%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.83元，收報0.83元，無升跌；米格國際（1247）見52周低0.305元，收報0.305元，無升跌；中國利郎（1234）見52周低3.7元，收報3.82元，跌1.55%；佳源國際（2768）見52周低1.8元，收報1.82元，跌3.7%；黛麗斯（0333）見52周低0.44元，收報0.44元，無升跌；卓能（0131）見52周低2.15元，收報2.31元，跌4.15%；意馬國際（0585）見52周低0.52元，收報0.52元，跌3.7%；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；德林國際（1126）見52周低2.01元，收報2.03元，跌0.98%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.45元，升60.71%；通達（0698）收報0.161元，升31.97%；三葉草生物（2197）收報9.04元，升27.32%；復星醫藥（2196）收報41元，升21.66%；明發（0846）收報0.315元，升21.15%；BC科技（0863）收報6.28元，升19.85%；佳兆業健康（0876）收報0.086元，升19.44%；清晰醫療（1406）收報1.36元，升19.3%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升18.06%；太平洋酒吧（8432）收報0.06元，升17.65%。

下跌異動股，包括，易居企業（2048）平上市低位0.81元，收報0.85元，跌26.09%；愛高集團（0328）平上市低位0.07元，收報0.075元，跌14.77%；21世紀教育（1598）收報0.44元，跌12%；中建富通（0138）收報0.169元，跌11.05%；聯易融（9959）收報6.83元，跌10.72%；太陽國際（8029）收報0.375元，跌10.71%；英皇證券集團（0717）收報0.061元，跌10.29%；龍光地產（3380）收報2.12元，跌9.79%；花樣年（1777）收報0.25元，跌9.09%；家鄉互動（3798）收報1.12元，跌8.94%；珠江鋼管（1938）收報0.26元，跌8.77%。

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