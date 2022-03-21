報道指，建議方案內容包括由現時每年有7名理事期滿卸任須選舉填補，改為每兩年重選全體的理事。同時，理事參選人入閘的提名門檻也會由現時只要求兩名會計師提名，大幅增加至10名。而原本有意見要求設立提名審核委員會的建議將不獲採用，但會改為理事參選人要先取得兩名監管機構名譽顧問團的提名。

會計師公會會長方蘊萱強調，理事會一直就此議題與政府溝通，也就建議方案給予意見，包括若每次換屆均要重選全體理事，對理事會運作的延續性或會有影響。由於選舉改革涉及修改《專業會計師條例》，會員料對此感關注，故公會正考慮向全體會員進行諮詢。她補充，公會會配合政府修例的時間表。

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