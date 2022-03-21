中移動（0941）公布2月客戶數據，月內移動業務淨減少客戶數62.9萬戶，客戶總數達9.61億戶，當中5G套餐客戶數達4.25億。
另外，有線寬帶業務客戶數淨增171.3萬戶，客戶總數達2.46億戶。
中移動全日收報53.05元，升0.28%。
其他報道
中華煤氣去年少賺17% 末期息23仙 預告今年全年股息不少於去年
香港2月通脹升至1.6% 少過預期 首兩月增1.4% 政府料通脹短期內維持溫和
恒指半日倒跌18點 恒指科指20天線得而復失 北水連續第2日流入
華人置業去年轉虧 蝕35.14億 不派息 集團仍持2.3億股恒大股份
財經網跟尾👇🏻
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經