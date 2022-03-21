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中移動上月移動業務客戶跌62.9萬戶

中移動（0941）公布2月客戶數據，月內移動業務淨減少客戶數62.9萬戶，客戶總數達9.61億戶，當中5G套餐客戶數達4.25億。

另外，有線寬帶業務客戶數淨增171.3萬戶，客戶總數達2.46億戶。

中移動全日收報53.05元，升0.28%。

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日期：2022年3月22日 (星期二)        

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

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截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經

 