moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

廠商會歡迎放寬防疫措施 惟將錯失復活節旺季 建議提早實施

特首今早出席記者會宣布將於下月起開始放寬防疫措施，香港中華廠商會表示歡迎，認為「復常」路線圖可恢復信心營商信心。廠商會同時建議，政府可考慮以「疫苗通行證」等為基礎，提早讓受影響行業恢復營業，以及恢復食肆晚市。

廠商會表示，政府取消「禁飛令」讓香港居民優先返港和縮短其檢疫期的做法合理，並希望疫情受控後，將有關措施延展至非香港居民的商務旅客，爭取國際投資者重臨香港，維持香港國際金融地位。

廠商會會長史立德表示，政府將推出「保就業計劃2022」需待5月才發放，消費行業面臨倒閉邊緣，放寬社交距離措施於4月21日才開始，意味業界又將錯失復活節旺季。他建議，若未來兩周疫情個案回落，可考慮以「疫苗通行證」和高標準的防疫措施為基礎，提早讓美容、健身等風險較低的行業恢復營業，並讓食肆有限度恢復晚市，以每枱2人及最多一半入座率為限。

廠商會續呼籲，市民盡快接種疫苗，配合政府的防疫政策，使香港能早日走出疫情。

 

其他報道

東航有波音客機確認墜毀 官網轉黑白色 據報救援隊伍已集結正靠近

中移動上月移動業務客戶跌62.9萬戶

李惟宏：歡迎新一輪保就業  料券商、貴金屬業界受惠

港府擬改革會計師公會理事選舉 須獲10人提名入閘 每兩年全體重選

中國民航局：東航載有132人客機確認墜毀 已啟動應急機制

中華煤氣去年少賺17% 末期息23仙 預告今年全年股息不少於去年

香港2月通脹升至1.6% 少過預期 首兩月增1.4% 政府料通脹短期內維持溫和

東航搭載133人客機廣西發生事故 傷亡未明

蔚來汽車據報短期無意加價