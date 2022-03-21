特首今早出席記者會宣布將於下月起開始放寬防疫措施，香港中華廠商會表示歡迎，認為「復常」路線圖可恢復信心營商信心。廠商會同時建議，政府可考慮以「疫苗通行證」等為基礎，提早讓受影響行業恢復營業，以及恢復食肆晚市。
廠商會表示，政府取消「禁飛令」讓香港居民優先返港和縮短其檢疫期的做法合理，並希望疫情受控後，將有關措施延展至非香港居民的商務旅客，爭取國際投資者重臨香港，維持香港國際金融地位。
廠商會會長史立德表示，政府將推出「保就業計劃2022」需待5月才發放，消費行業面臨倒閉邊緣，放寬社交距離措施於4月21日才開始，意味業界又將錯失復活節旺季。他建議，若未來兩周疫情個案回落，可考慮以「疫苗通行證」和高標準的防疫措施為基礎，提早讓美容、健身等風險較低的行業恢復營業，並讓食肆有限度恢復晚市，以每枱2人及最多一半入座率為限。
廠商會續呼籲，市民盡快接種疫苗，配合政府的防疫政策，使香港能早日走出疫情。
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