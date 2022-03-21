華誼騰訊娛樂（0419）發公告，預計截至去年12月底止全年錄得虧損約1.4億元，較2020年虧損5700萬元，按年增加約1.5倍。主要由於來自新收購或開發的互聯網健康相關業務分部虧損逾7,000萬元，當中包括以股份為基礎之薪酬開支約3000萬元。
不過，集團預期去年收入將達約3.28億元，按年升約兩倍。其中娛樂及媒體業務分部之收入料達1.55億元，較2020年飆升約10倍。
華誼騰訊娛樂今日收報0.175元，無升跌。
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