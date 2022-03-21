較早前，《彭博》引述消息指，當中包括包含鎳在內的S7P GSCI合約隱含的鎳報價，其實反映出來的鎳買入價只有2.5萬美元，賣出價約3.7萬美元。該等合約隱含的鎳買入價，已比LME上周五收市價36915美元，低約32%。

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