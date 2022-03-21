港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）上周五發通告指，將鎳市的上、下波幅交易擴濶至15%，今日首天依新例開盤，即跌15%至每噸31380美元，已連跌四天，進一步拉近與上海期貨交易所的每噸約3萬美元的水平。上海鎳期貨合約周一跌6.4%，每噸約20.567萬元人民幣，約為32316美元，扣除增值稅，實質作價約2.85萬美元。
較早前，《彭博》引述消息指，當中包括包含鎳在內的S7P GSCI合約隱含的鎳報價，其實反映出來的鎳買入價只有2.5萬美元，賣出價約3.7萬美元。該等合約隱含的鎳買入價，已比LME上周五收市價36915美元，低約32%。
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