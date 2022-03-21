嘉里物流（0636）公布，旗下嘉里醫藥與順豐香港合作，推出「家・藥配送」服務，為因疫情而未能離家求醫或配藥的弱勢社群病人安排藥物配送服務。
該服務於3月11日開始，為本地非牟利組織旗下社區藥房配送藥物，整個配送過程可透過數碼追蹤系統緊密監控，病人亦可從順豐香港官網及手機應用程式中查閱最新派送狀況及派遞人員的資料。
嘉里物流聯網綜合物流副總裁劉健培表示，公司有責任利用在醫藥物流的資源向弱勢社群病人伸出援手，以減輕他們在嚴峻時期的負擔。
順豐香港首席市場官葉浩霖表示，希望能夠善用公司既有資源為社會中不同階層的人士提供服務。有關合作給予醫療單位及有需要人士最大及適切的支援。
嘉里物流表示，「家・藥配送」的派遞人員均在派送前接受病毒快速檢測，亦會定時為相關用具進行消毒，確保安全衞生。「家・藥配送」服務以量身訂制的機制，取得病人同意、安全的藥物包裝和標籤、獨立物流箱、個別派遞員姓名和聯絡電話號碼的通知，並由密碼保護的交收過程。
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