陳啟宗回顧2021年業績時表示，期內集團總租賃收入創新高，首次突破100億元水平，達109.19億元，稱現時預計不會大幅減持投資物業，預料在可見將來，其總租賃收入很可能會維持在100億元以上。

可能出手幫助陷財困內房

對於多間內地房地產發展商接連遭遇財困，陳啟宗認為，實屬預料之內，他本人曾屢次提醒危機已迫在眉睫，惟認為內房財務危機衍生的財政及相關社會問題，全都在中央政府的處理能力範圍之內。

陳啟宗指出，是次內房財務危機對公司不但無害，而且或稍有利，原因是公司業務性質與其他內房迥然不同，公司為高端商業綜合大樓的發展商和管理者，而其他內房企以興建普羅大眾住宅、興建出售為主；公司長期持有自己的購物商場和辦公樓，維持低負債率。他又認為，公司可能出手幫助一些陷財困的地產商，或能以合理價格向市政府購得一兩塊心儀地塊，而這樣的機遇公司已把握過數次。

稱政府考慮不周的防疫政策令事倍功半

此外，陳啟宗表示，內地實行動態清零，而世界其他地方則傾向群體免疫，雖然香港經濟倚賴外界，但與內地的連繫不限於經濟，社會關係更是千絲萬縷，他認為，這就是香港必須採用內地做法的根本原因，換言之香港不得不制定嚴格的檢疫措施，惟他批評，香港政府推出考慮不周的防疫政策令事倍功半；又指香港是個細小，但重要的轉口港和國際金融中心，無法與外界實際接觸會造成巨大損害，而2019年的社會運動和防疫措施令有些在港設有地區總部的國際企業遷離本港和撤走，惟他認為這不一定代表香港經濟會衰落；有北京出手相助，本港會安然無恙。

恒隆集團方面，陳啟宗認為，集團總租賃收入約有68%來自內地市場，而且比例只會愈來愈高。除非有另一波疫情像2020年那樣嚴重損害經濟，否則香港的租賃收入可能已經見底，但不會有凌厲的回升，而購物商場的表現會比辦公樓出色。他預計，旗下大連恒隆廣場和武漢恒隆廣場表現最突出，可能有雙位數的銷售增長，連上海港匯恒隆廣場、昆明恒隆廣場和無錫恒隆廣場都可能會錄得相當可觀的增長。

集團今年稍後時間將預售在內地的第一批高端寓所，就在武漢恒隆廣場，之後或預售無錫恒隆廣場的單位，然後推售昆明恒隆廣場中的「昆明君悅居」。

陳啟宗指，現在雖然困難重重，惟對中國經濟，尤其奢侈品領域的長遠前景很樂觀，加上香港租金有望回升，只要疫情受控，2022年應會是集團豐收的一年，又預計公司在內地的新辦公樓會像去年一樣， 繼續以令人滿意的速度租出。

恒隆全日收報16.4元，升1.24%；恒隆地產（0101）收報15.74元，升0.38%。

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