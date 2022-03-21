中華煤氣（0003）今年停派紅股，執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明指出，集團向來非常重視分紅政策，但是考慮到未來的投資機會有望帶來回報，加上疫情已歷時兩年，國際政局及商品價格上升，均對集團的中港業務構成影響，在作出平衡下，所以保留資金，今年不作派紅股安排。在沙士及08年金融海嘯期間，集團亦有停派紅股安排。至於旗下港華智慧能源（1083）方面，雖然要作600億元投資，但是副常務董事黃維義強調，盡可能由港華的層面去籌備資金，料將來有足夠財力支持，並且可以視乎業務模式，作股權及債權融資安排。
黃維義續稱，與與IDG資本成立以「技術投資+場景賦能」為主題之零碳科技投資基金，總規模100億元人民幣，主要在零碳園區發展儲能、聯網等，配合再生能源整體去發展。他們將會分期進行投資，集團不用動輒投資設備上。首期50億元人民幣部份，已完成募資，會朝向氫能、節能、碳交易等不同項目去投資。
在業務運作方面，黃維義指出，集團有加價的壓力，但是基於疫情、經濟放緩，他們會審慎去處理，目前未定具體時間表，但是會與市民共上進退。他相信待香港放寬社交距離措施，生活復常，工商用氣會回升。雖然原先沒有想到第五波疫情今年來襲，但是他預期，這波疫情過後，消費會火爆式重來。
至於內地業務方面，港華投資暨華衍水務執行副總裁紀偉毅則指，內地疫情嚴峻，但是並無影響集團供氣。俄、烏爆發衝突，致液化天然氣價大幅波動，但是三間油公司的供應合約多為長約，供應來源亦多，暫時內地供氣正常，但是長遠則致氣價上升，因此影響難料，他們會保持關注。
常務董事陳永堅則指，新興環保能源業務方面，HVO廠房已著手擴產，由18萬噸逐步提升至30萬噸。另易高的可持續航空燃料業務亦已投產，產品已遠銷歐洲。在港方面，因應未來香港會增建43萬個住宅單位，加上醫管局計劃增加5000張床位，將增加對煤氣的需求。全新業務平台EcoCeres, Inc. (怡斯萊)完成1.08億美元融資後，將來會做大規模及進一步融資，並邁向上市。
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