聯儲局主席鮑威爾鷹派言論引發美國股債齊跌。鮑威爾表示必要時可能在5月份加息50基點，為了遏制通脹，即使利率高於中性水平也在所不惜。其在談到遏制通脹問題時，態度比幾天前的講話更加激進。鮑威爾稱，「如果我們得出結論認為有必要在一次或多次會議上把加息幅度提高到25基點以上，我們會這麼做」。