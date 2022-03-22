聯儲局主席鮑威爾鷹派言論引發美國股債齊跌。鮑威爾表示必要時可能在5月份加息50基點，為了遏制通脹，即使利率高於中性水平也在所不惜。其在談到遏制通脹問題時，態度比幾天前的講話更加激進。鮑威爾稱，「如果我們得出結論認為有必要在一次或多次會議上把加息幅度提高到25基點以上，我們會這麼做」。
道瓊斯工業平均指數收跌201點，跌幅0.59%，報34552點。標普500指數收跌1點，跌幅0.05%，報4461點。納斯達克綜合指數收跌55點，或0.4%，報13838點。
家得寶跌3.34%，報329.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低74點，而Chevron，升1.8%，報164.64元，貢獻道指19點。
科技股方面，蘋果收市報165.38元，升0.85%，谷歌母公司Alphabet收市報2722.03元，跌0.01%，亞馬遜收市報3229.83元，升0.14%，Facebook收市報211.49元，跌2.3%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報454點。德國DAX指數收跌0.6%，報14326點；法國CAC 40指數跌0.58%，報6582點；英國富時100指數收漲0.51%，報7442點。