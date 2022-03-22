美股下跌，港股ADR升193點或0.9%，報21414點，夜期升176點或0.83%，報21411點，夜期高水190點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.88%，折合報375.7元；阿里巴巴（9988）升2.25%，折合報101.33元；美團（3690）升1.61%，折合報146.22元；匯控（0005）升0.58%，折合報51.65元；建行（0939）升0.39%，折合報5.64元。
道期現跌0.137%；標期現跌0.02%；納期現跌0.11%。日股現升1.43%，韓股現升0.35%，澳股現升1.17%。
多間公司公布業績，包括，恒地（0012）、恒安（1044）、安踏（2020）、舜宇（2382）、藥明生物（2269）、小米（1810）、閱文（0772）、石藥集團（1093）復星醫藥（2196）、騰盛博藥（2137）、中鋁（2600）、周生生（0116）、日清食品（1475）等。
瑞爾集團（6639）上市，定價14.62元。
美的置業（3990）獲建行授予逾220億元用於併購、住房按揭貸款等。
阿里巴巴（9988）上調回購計劃總額至250億美元。
敘福樓（1978）料去年少賺36%，撇除補助稅前溢利增2.2倍。
煤氣（0003）：今年擬保留資金停派紅股，顧及未來投資疫情發展。煤氣去年少賺17%，末期息23仙，取消紅股，預告今年全年股息不少於去年。
恒隆集團（0010）董事長陳啟宗：內房財困對恒隆或有利，料今年是集團豐收一年。
中聯通（0762）2月5G用戶達1.64億，單月增440.4萬戶。
嘉里物流（0636）伙順豐推藥物配送服務。
邵氏兄弟（0953）發盈喜，料去年盈利按年至少增5.5倍。
京東（9618）旗下京喜拼拼據報裁員10至15%。
復星旅遊文化（1992）去年虧損擴大至27億人幣。
中電信（0728）2月5G上客量淨608萬戶。
華誼騰訊娛樂（0419）料去年虧損倍增至1.4億。
東航（0670）有波音客機確認墜毀。
中移動（0941）上月移動業務客戶跌62.9萬戶。
蔚來汽車（9866）據報短期無意加價。
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