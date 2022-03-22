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恒指高開97點 伙科指續受制於20天線 瑞爾潛水0.14% 東航跌5.45%

恒指今早高開97點或0.47%，報21319點，成交金額19億元；國指今早高開44點或0.62%，報7289點。恒生科技指數開市報4440點，升0.55%。

藍籌39隻升，16隻下跌，11隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.23%，報102.3元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）跌10.67%，報10.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，10隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報102.3元，升3.23%；跌幅最大的是理想（2015）開市報101.9元，跌2.77%。

恒指續高於10天線(20556.02點)及受制於20天線(21445.2點)。科指續高於10天線(4248.66點)及受制於20天線(4593.17點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，恒地（0012）開市報33.8元，無升跌。恒安（1044）開市報38.65元，升0.78%。安踏（2020）開市報100.5元，無升跌。舜宇（2382）開市報139元，升1.02%。藥明生物（2269）開市報55.45元，跌0.27%。小米（1810）開市報13.5元，升0.9%。閱文（0772）開市報28.6元，升0.35%。石藥集團（1093）無成交，報8.94元。復星醫藥（2196）開市報39.8元，跌2.93%。騰盛博藥（2137）開市報11.52元，升1.95%。中鋁（2600）開市報4.8元，升2.56%。周生生（0116）無成交，報10.44元。日清食品（1475）無成交，報5.15元。

瑞爾集團（6639）上市，定價14.62元。開市報14.6元，跌0.14%。

美的置業（3990）獲建行授予逾220億元用於併購、住房按揭貸款等。開市報13.56元，升1.95%。

阿里巴巴（9988）上調回購計劃總額至250億美元。開市報102.3元，升3.23%。

敘福樓（1978）料去年少賺36%，撇除補助稅前溢利增2.2倍。開市報0.97元，升4.3%。

煤氣（0003）：今年擬保留資金停派紅股，顧及未來投資疫情發展。煤氣去年少賺17%，末期息23仙，取消紅股，預告今年全年股息不少於去年。見52周低10.38元，開市報10.38元，跌10.67%。

恒隆集團（0010）董事長陳啟宗：內房財困對恒隆或有利，料今年是集團豐收一年。無成交，報16.4元。

中聯通（0762）2月5G用戶達1.64億，單月增440.4萬戶。開市報3.88元，升0.26%。

嘉里物流（0636）伙順豐推藥物配送服務。開市報16.88元，跌0.12%。

邵氏兄弟（0953）發盈喜，料去年盈利按年至少增5.5倍。無成交，報0.111元。

京東（9618）旗下京喜拼拼據報裁員10至15%。開市報243元，升1.67%。

復星旅遊文化（1992）去年虧損擴大至27億人幣。無成交，報11.26元。

中電信（0728）2月5G上客量淨608萬戶。開市報2.98元，跌0.33%。

華誼騰訊娛樂（0419）料去年虧損倍增至1.4億。無成交，報0.175元。

東航（0670）有波音客機確認墜毀。開市報2.6元，跌5.45%。

中移動（0941）上月移動業務客戶跌62.9萬戶。開市報52.95元，跌0.19%。

蔚來汽車（9866）據報短期無意加價。開市報162.5元，升1.56%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升5.88%。

異動股

上升異動股，包括，華盛國際（1323）開市報0.15元，升9.49%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升5.88%；好孩子（1086）開市報0.95元，升4.4%；叙福樓（1978）開市報0.97元，升4.3%；金川國際（2362）開市報1.22元，升4.27%；上海復旦（1385）開市報20.55元，升4.21%；鴻騰（6088）開市報1.24元，升4.2%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報7.9元，升5.47%；醫渡（2158）開市報10.2元，升3.87%；裕承科金（0279）開市報0.189元，升3.85%；山水水泥（0691）開市報2.07元，升3.5%。

下跌異動股，包括，中華煤氣（0003）見52周低10.38元，開市報10.38元，跌10.67%；融創（1918）開市報5.51元，跌8.32%；中手游（0302）開市報2.2元，跌7.56%；世茂服務（0873）開市報4.46元，跌5.71%；東航（0670）開市報2.6元，跌5.45%；中國科培（1890）開市報1.99元，跌4.78%；麗珠醫藥（1513）開市報29.65元，跌3.42%；中遠海能（1138）開市報3.22元，跌3.01%。

 

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