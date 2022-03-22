恒大物業指，在審核2021年度業績中，發現有約為134億元人民幣的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。恒大物業稱將繼續暫停買賣，直至另行通知。

恒汽（0708）稱，由於恒大物業屬恒大系內重要子公司，考慮到恒大物業目前面臨的挑戰，公司亦會相應考慮該情況對公司財務上的影響。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

恒大（3333）指，由於認為這是一件重大事件且恒大物業為公司的重要子公司，公司將成立獨立調查委員會跟進該事件對本公司的影響。將繼續暫停買賣，直至另行通知。

預期延遲刊發2021年經審核業績方面，恒大稱，由於自去年下半年起公司經營情況發生重大變化，核數師於本年度增加了大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據目前掌握的資料，公司無法按期完成審計程序。由於審計工作尚未完成，預期無法根據上市規則於3月31日或之前刊發業績。

恒汽稱，由於自去年下半年起公司房地產板塊的經營情況發生重大變化，核數師於本年度增加了大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據目前掌握的資料，公司

無法按期完成審計程序。由於審計工作尚未完成，公司預期無法根據上市規則，於3月31日或之前刊發業績。

恒大物業稱，由於自去年下半年起公司關聯方中國恒大集團的經營情況發生重大變化，核數師於本年度增加了大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據公司目前掌握的資料，無法按期完成審計程序。由於審計工作尚未完成，預期無法根據上市規則，於3月31日或之前刊發業績。

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