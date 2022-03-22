對於何種情況下會令聯儲局在5月份不加息50基點，鮑威爾稱「什麼會阻止我們？沒有」，其後補充說，目前尚未做出這樣的決定，但如果經濟數據要求這麼做，聯儲局可能會行動。他說，「我和我的同事很可能得出的結論認為我們需要採取更快行動，如果事實如此，我們會這麼做」。

鮑威爾說，「如果我們確定需要以非常規的力度來緊縮貨幣政策，即使利率要超過中性水平並達到限制經濟成長的程度，我們也會這麼做」。

鮑威爾重申和闡述了他上周在新聞發布會上的諸多重要觀點。他表示，俄羅斯入侵烏克蘭正在抬高食品，能源和其他大宗商品的價格，令已經高企的通膨變得更加火熱。

他說，聯儲會通常會關注事件驅動型的大宗商品價格衝擊。但這一次不一定是典型的。

鮑威爾稱，「長期高通脹推動長期預期達到令人不安高位的可能性上升，這意味著委員會有必要像我之前描述的那樣迅速採取行動」。

鮑威爾形容美國經濟「非常強勁」，可以承受更高的利率。 聯儲會官員上周預測今年經濟成長2.8％，但俄羅斯入侵烏克蘭給他們的預期帶來了新的風險。

儘管鮑威爾的言論聽起來頗為激進，但他表示，其仍然樂觀認為經濟可以軟著陸，達到較為可持續的成長水平。

鮑威爾稱，「在美國貨幣政策歷史上，軟著陸或至少是偏軟著陸的現象相對較為普遍，但我要補充一句，沒有人認為在當前環境下實現軟著陸是件簡單事情」。

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