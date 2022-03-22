聯儲局主席鮑威爾於對全國商業經濟協會發表的題為「恢復物價穩定」的演講中稱，「如果我們得出結論認為有必要在一次或多次會議上把加息幅度提高到25基點以上，我們會這麼做」。
對於何種情況下會令聯儲局在5月份不加息50基點，鮑威爾稱「什麼會阻止我們？沒有」，其後補充說，目前尚未做出這樣的決定，但如果經濟數據要求這麼做，聯儲局可能會行動。他說，「我和我的同事很可能得出的結論認為我們需要採取更快行動，如果事實如此，我們會這麼做」。
鮑威爾說，「如果我們確定需要以非常規的力度來緊縮貨幣政策，即使利率要超過中性水平並達到限制經濟成長的程度，我們也會這麼做」。
鮑威爾重申和闡述了他上周在新聞發布會上的諸多重要觀點。他表示，俄羅斯入侵烏克蘭正在抬高食品，能源和其他大宗商品的價格，令已經高企的通膨變得更加火熱。
他說，聯儲會通常會關注事件驅動型的大宗商品價格衝擊。但這一次不一定是典型的。
鮑威爾稱，「長期高通脹推動長期預期達到令人不安高位的可能性上升，這意味著委員會有必要像我之前描述的那樣迅速採取行動」。
鮑威爾形容美國經濟「非常強勁」，可以承受更高的利率。 聯儲會官員上周預測今年經濟成長2.8％，但俄羅斯入侵烏克蘭給他們的預期帶來了新的風險。
儘管鮑威爾的言論聽起來頗為激進，但他表示，其仍然樂觀認為經濟可以軟著陸，達到較為可持續的成長水平。
鮑威爾稱，「在美國貨幣政策歷史上，軟著陸或至少是偏軟著陸的現象相對較為普遍，但我要補充一句，沒有人認為在當前環境下實現軟著陸是件簡單事情」。
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