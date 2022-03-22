會議聽取了國務院金融委匯報，指出要高度重視國際形勢變化對我國資本市場的影響。會議強調，要保持政策穩定性，近年來穩定經濟運行、激發市場活力的政策要儘可能延續實施，同時防止和糾正出台不利於市場預期的政策。

國常會指出，對所有行業小微企業、按一般計稅方式納稅的個體工商戶退稅近1萬億元；存量留抵稅額6月底前一次性全額退還，增量留抵稅額4月1日起按月全額退還；對製造業等6個行業企業的存量留抵稅額，7月1日開始辦理全額退還，年底前完成。

為了確保地方對留抵退稅政策貫徹落實到位，會議稱，中央財政在按現行稅制負擔50%退稅資金的基礎上，再通過安排1.2萬億元轉移支付資金設立3個專項，支持基層落實退稅減稅降費和保就業保基本民生等。

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