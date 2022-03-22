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貝萊德：港股配置價值並未削弱 估值進入夢寐以求水平 變得極具吸引力

貝萊德旗下中國註冊子公司在微信賬號發放致投資者的信件中表示，在危機中，優秀上市公司的估值可能進入此前夢寐難求的水平。該公司表示，在香港上市的公司大多是中國內地公司。

貝萊德表示，恒指科指下挫，眾多優秀上市公司的估值已經在市場無差別下跌後變得極具吸引力，進入長期佈局的時點。另一方面，人民幣匯率的穩定性，港交所對美國上市中國企業「東歸」的便利性，以及港股與A股、美股市場顯著的差異性等都意味著，對於全球和中國內地投資者，港股市場的配置價值並未因這輪市場動盪而削弱。相反，在危機中，優秀上市公司的估值可能進入此前夢寐難求的水平。

貝萊德表示，會繼續關注俄烏衝突帶來的通脹風險，及大宗商品價格對企業成本的影響、制裁中國企業的憂慮、中美關係、中國穩增長的政策調整。

貝萊德又認為，3月16日國務院會議發出積極信號，來自高層的最新表態全面回應了市場最為關切的熱點問題，包括宏觀經濟、房地產企業、中概股、平台經濟、香港金融市場穩定等。未來，預期部分有緊縮效應的行業監管政策出台可能會更審慎。

 

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