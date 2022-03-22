港元現報7.8287元貶值34點子，曾貶值最多39點子，報7.8292元，亦曾升值最多5點子，報7.8248元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.54點子至0.04792%；1星期HIBOR跌0.78點子至0.08006%；2星期HIBOR升0.01點子至0.17417%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.33點子至0.61024%；6個月期HIBOR升1.18點子至0.9853%；12個月期HIBOR升3.1點子至1.54702%。

美元指數現報98.666升值0.168點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報0.44657%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1596%，連續2日收窄，利差是2022年3月17日後最低，當日差距為-0.1639%。

對上一次連續2日收窄，是2022年3月09日，當日利差報-0.0984%。

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