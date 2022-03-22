Expedia今天發布2022年《假期缺乏研究報告》，數據顯示在全球16個受訪地區當中，香港是假期缺乏指數最低的地區之一，緊隨台灣和泰國之後位列第三。調查亦發現港人的假期缺乏指數連續兩年出現下降趨勢，反映港人在面對超過兩年的旅遊限制下所展現的強大適應力及韌性。

疫情期間，staycation以及本地遊已被港人默認為取代舊有度假形式的「新常態」。調查有四成受訪者表示最近一次度假為staycation。51%受訪者則表示他們曾在過去6個月內，在本地以某種形式度假； 20%受訪者更表示他們在此調查進行時的一個月内曾經度假。

調查又指，92%的受訪者表示，他們現階段比以往更重視度假；55%受訪者稱他們將在2022年至少維持與去年一樣的度假次數，更有23%受訪者表示已預訂2022年度的旅遊行程。根據Expedia香港最新的海外住宿搜尋數據顯示，倫敦、東京、曼谷、台北以及新加坡為香港人未來數月的熱門外遊目的地， 足以證明港人對於在本年度出遊的慾望強烈。

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