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Expedia：港人「假期缺乏指數」連跌兩年 倫敦、東京和曼谷為熱門旅遊地

旅遊服務預訂平台Expedia調查發現，香港人「假期缺乏指數」連續兩年下降，成爲全球最低地區之一。但平台搜尋數據顯示，港人外遊意欲未曾減退，倫敦、東京及曼谷為2022年第二季度前三名最熱門的海外旅遊目的地。

Expedia今天發布2022年《假期缺乏研究報告》，數據顯示在全球16個受訪地區當中，香港是假期缺乏指數最低的地區之一，緊隨台灣和泰國之後位列第三。調查亦發現港人的假期缺乏指數連續兩年出現下降趨勢，反映港人在面對超過兩年的旅遊限制下所展現的強大適應力及韌性。

 

疫情期間，staycation以及本地遊已被港人默認為取代舊有度假形式的「新常態」。調查有四成受訪者表示最近一次度假為staycation。51%受訪者則表示他們曾在過去6個月內，在本地以某種形式度假； 20%受訪者更表示他們在此調查進行時的一個月内曾經度假。

調查又指，92%的受訪者表示，他們現階段比以往更重視度假；55%受訪者稱他們將在2022年至少維持與去年一樣的度假次數，更有23%受訪者表示已預訂2022年度的旅遊行程。根據Expedia香港最新的海外住宿搜尋數據顯示，倫敦、東京、曼谷、台北以及新加坡為香港人未來數月的熱門外遊目的地， 足以證明港人對於在本年度出遊的慾望強烈。

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