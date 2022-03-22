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恒指收市升667點 伙科指升穿20天線 三大指數齊見兩周收市新高

鮑威爾鷹派言論誘發美債上升，美期微升，亞股則受不同因素影響而向上，如日圓弱憧憬出口利好日股，港股則受到阿里（9988）增回購而向上，三大指數齊見3月4日後收市新高，恒指、科指升穿20天線。

恒指今早高開97點，早段曾收窄至低位升45點，午後升幅擴大，高位升684點，高低波幅639點

恒指收市升667點或3.15%，報21889點，成交金額1403億元，較上日減少5.85%；國指升294點或4.06%，報7538點。恒生科技指數收報4653點，升5.37%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。煤氣（0003）、石藥（1093）、中電（0002）拖累大市。

藍籌57隻升，9隻下跌，0隻無升跌。阿里巴巴（9988）升11.2%，收報110.2元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）跌14.11%，收報9.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報39.55元，升13%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報11.08元，無升跌。

恒指升穿20天線(21473.7點)。科指升穿20天線(4603.82點)。

北水南下合計淨流入10.72億元，較上日減少0.69%，連續第3日流入，累計流入49.76億元，對上一次連續3日淨流入是2022年2月25日。南水北上合計淨流出9.22億元人民幣，較上日減少89.05%，連續第2日流出，累計流出93.4億元。

午後消息股表現

海螺創業（0586）分拆海螺環保介紹上市，本月30日掛牌。見52周低22元，收報23.1元，跌13.97%。

力高集團（1622）分拆的力高健康生活（2370）今起招股。收報2.46元，升2.93%。

中糧包裝（0906）去年盈利增逾兩成至4.7億人幣 末期息每股11.5港仙。收報4.18元，升1.46%。

日清食品（1475）下月起上調出前一丁、合味道杯麵等出廠價。日清食品去年收入升10%，派末期息及特別息共17.47仙。收報5.55元，升7.77%。

撤「禁飛令」惟9國復飛機位少，國泰（0293）：因應熔斷，每航綫僅能每2周1班機。收報7.71元，跌0.64%。

石藥集團（1093）去年多賺8.6%，派息10仙。收報8.71元，跌2.57%。

安踏（2020）去年多賺近五成錄77億人幣，擬派末期息68港仙。收報105.4元，升4.88%。

嘉華國際（0173）全年多賺3%，末期息14仙。收報2.98元，升3.83%。

恒安（1044）去年少賺29%，息0.7元人幣。見52周低36元，收報36.95元，跌3.65%。

今早及隔晚消息股表現

東航（0670）波音客機確認墜毀，據報停飛波音737-800客機。收報2.68元，跌2.55%。

多間公司公布業績，績前表現如下，恒地（0012）收報33.25元，跌1.63%。舜宇（2382）收報144.6元，升5.09%。藥明生物（2269）收報58.35元，升4.95%。小米（1810）收報14.2元，升6.13%。閱文（0772）收報31.25元，升9.65%。復星醫藥（2196）收報38元，跌7.32%。騰盛博藥（2137）收報11.32元，升0.18%。中鋁（2600）收報4.85元，升3.63%。周生生（0116）收報10.8元，升3.45%。

瑞爾集團（6639）上市，定價14.62元。收報13.8元，跌5.61%。

美的置業（3990）獲建行授予逾220億元用於併購、住房按揭貸款等。收報14.44元，升8.57%。

阿里巴巴（9988）上調回購計劃總額至250億美元。收報110.2元，升11.2%。

敘福樓（1978）料去年少賺36%，撇除補助稅前溢利增2.2倍。收報0.97元，升4.3%。

煤氣（0003）：今年擬保留資金停派紅股，顧及未來投資疫情發展。煤氣去年少賺17%，末期息23仙，取消紅股，預告今年全年股息不少於去年。曾跌最多15.23%，是2008年10月27日後最大跌幅，今低見9.85元，是2017年2月1日9.84元後最低，今收報9.98元，跌14.11%。

恒隆集團（0010）董事長陳啟宗：內房財困對恒隆或有利，料今年是集團豐收一年。收報16.66元，升1.59%。

中聯通（0762）2月5G用戶達1.64億，單月增440.4萬戶。收報3.92元，升1.29%。

嘉里物流（0636）伙順豐推藥物配送服務。收報17.16元，升1.54%。

邵氏兄弟（0953）發盈喜，料去年盈利按年至少增5.5倍。收報0.114元，升2.7%。

京東（9618）旗下京喜拼拼據報裁員10至15%。收報253.8元，升6.19%。

復星旅遊文化（1992）去年虧損擴大至27億人幣。收報10.98元，跌2.49%。

中電信（0728）2月5G上客量淨608萬戶。收報3.08元，升3.01%。

華誼騰訊娛樂（0419）料去年虧損倍增至1.4億。收報0.174元，跌0.57%。

中移動（0941）上月移動業務客戶跌62.9萬戶。收報54.1元，升1.98%。

蔚來汽車（9866）據報短期無意加價。收報164.2元，升2.63%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見4.78元，收報4.63元，跌0.64%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.08元，收報1.01元，升18.82%；雅士利國際（1230）創52周高，見0.97元，收報0.96元，升9.09%；華大酒店（0201）創52周高，見0.131元，收報0.128元，跌0.78%。

破底股方面

破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見16.9元，收報17.88元，升0.22%；衍生集團（6893）創上市新低，見0.248元，收報0.265元，跌3.64%；大發地產（6111）創上市新低，見2.8元，收報3.26元，升8.67%；恒安（1044）見52周低36元，收報36.95元，跌3.65%；煤氣（0003）見52周低9.85元，收報9.98元，跌14.11%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.83元，收報0.83元，無升跌；米格國際（1247）見52周低0.305元，收報0.305元，無升跌；佳源國際（2768）見52周低1.77元，收報1.78元，跌2.2%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，楓葉教育（1317）收報0.44元，升18.92%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.08元，收報1.01元，升18.82%；中國智能交通（1900）收報0.145元，升16%；山水水泥（0691）收報2.28元，升14%；包浩斯（0483）收報0.6元，升13.21%；萬國數據（9698）收報39.55元，升13%；惠生工程（2236）收報0.355元，升12.7%；中廣核新能源（1811）收報3.91元，升12.68%；建業地產（0832）收報0.83元，升12.16%；愛高集團（0328）收報0.084元，升12%；太陽娛樂（8082）收報0.057元，升11.76%。

下跌異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.37元，跌17.78%；中華煤氣（0003）見52周低9.85元，收報9.98元，跌14.11%；專業旅運（1235）收報0.171元，跌9.04%；中泛控股（0715）收報0.052元，跌8.77%；順豐同城（9699）收報7.1元，跌7.79%；都市麗人（2298）收報0.425元，跌7.61%；朗詩綠色生活（1965）收報3.04元，跌7.6%；歌禮製藥（1672）收報4.88元，跌7.58%；新晨中國動力（1148）收報0.5元，跌7.41%；復星醫藥（2196）收報38元，跌7.32%。

 

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