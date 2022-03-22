如要存入支票，匯豐客戶可分別透過香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）及香港滙豐Business Express流動應用程式（HSBC HK Business Express App）。其後，個人客戶可選「轉賬及繳費」然後「存入支票」；商業客戶可選「付款及轉賬」然後「手機入票服務」。接着，輸入存入詳情，再掃瞄支票正背面，便能成功存入支票。

恒生則指，登入恒生Mobile App後，客戶可選擇「手機入票服務」，然後跟隨提示拍攝支票正面及背面，當客戶確認存入支票的相關細節和圖像後，支票就會進入結算程序。

兩間銀行所設的每日上限一樣，個人客戶於每日最多可存入5張支票，每日存款總額上限為港幣20,000元；至於商業客戶方面，則按公司計每個營業日最多存入20張支票，每張支票最高金額為港幣100,000元，每日總上限為每公司港幣500,000元。

手機入票服務以每週五天結算，並會於下午5時30分重新計算。於星期一至五的營業日下午5時30分後、或於星期六及非營業日存入的支票，將會於下一個星期一至五的營業日處理，並計入該營業日的限額。匯豐提醒，客戶須妥善保存支票正本至少180天，以備進一步核實支票所需。

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