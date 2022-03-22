「安福路在線」更聯動逾30家知名設計師品牌，推出一系列獨家限定款，包括是上海設計師品牌「SHUSHU/TONG」、前不久剛剛為北京冬奧會開幕式旗手設計服裝的設計師王逢陳以及她的品牌 FENG CHEN WANG等，這些品牌均在小紅書上推出獨家發售的新產品。

小紅書指，在互聯網、數字化營銷的新時代，消費者傾向透過網絡搜羅心頭好，探索新晉的潮流品牌，促使小紅書等網上平台成為獨立設計師重要的宣傳及銷售渠道，以加強與消費者的連繫，並提升品牌知名度。

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