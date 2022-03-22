內地社交平台小紅書今天公布，近日發起特別企劃「安福路在線」，由品牌內容傳遞到產品銷售幫助推動新晉設計師品牌，是交易業務的一次新嘗試。小紅書於3月1日至14日舉行的「安福路在線」企劃，活動於線下亦拓展至8個位於上海安福路的實體店，線下活動成功接觸逾10萬人，於小紅書平台上更有逾8,000篇筆記分享用戶的購物體驗。僅兩周時間，「安福路在線」主題就累積逾70萬次互動及2,400萬觀看次數。
「安福路在線」更聯動逾30家知名設計師品牌，推出一系列獨家限定款，包括是上海設計師品牌「SHUSHU/TONG」、前不久剛剛為北京冬奧會開幕式旗手設計服裝的設計師王逢陳以及她的品牌 FENG CHEN WANG等，這些品牌均在小紅書上推出獨家發售的新產品。
小紅書指，在互聯網、數字化營銷的新時代，消費者傾向透過網絡搜羅心頭好，探索新晉的潮流品牌，促使小紅書等網上平台成為獨立設計師重要的宣傳及銷售渠道，以加強與消費者的連繫，並提升品牌知名度。
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