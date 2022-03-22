恒地指，本年度因美麗華酒店（0071）於4月14日成為為集團之附屬公司，集團以公允價值合併美麗華之資產及負債，產生應佔收益18.89億元。基礎盈利減少主要由於去年度出讓一間持有新界和生圍若干地塊之公司權益，錄得基礎盈利貢獻約36.29億元。每股基礎盈利為2.81元，按年減少8.7%。

年內，本港物業銷售營業額，以及應佔稅前盈利分別約為116.18億元及41.93億元，較去年分別減少17%及 6%，主要由於去年和生圍項目公司股權轉讓，而錄得約47億元營業額，及其相關約36.29億元盈利貢獻所致。

截至去年底，於本港自佔之合約銷售總額約141.91億元，較去年增加77%。未入賬之自佔合約銷售總額約為134.14億元。當中約108.72億元預計可隨物業落成並交付買家而於2022年入賬。

以自佔樓面面積計算，集團現時於本港擁有土地儲備約2540萬平方呎。

計及被收回土地及土地儲備調整後，所持有之新界土地儲備已擴展至約4490萬平方呎，為本港擁有最多新界土地之發展商。

繼長沙灣「映築」開售後，集團計劃於今年內再推售12個發展項目，大部份位於市區。連同尚餘存貨，集團在本港有約10500個住宅單位或288萬平方呎自佔住宅樓面面積，於2022年可供銷售，預計可受惠於政府進一步放寬按揭保險門檻。

內地物業銷售營業額，以及應佔稅前盈利分別約為68.09億元及16.03億元，較去年分別減少4%及16%。自佔合約銷售總額約99.49億元，而售出自佔樓面面積約為490萬平方呎，較去年分別增加56%及23%。未入賬之自佔合約銷售總額約為140.3億元。 當中約119.37億元預計可隨物業落成並交付買家而於2022年入賬。

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