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零售協會調查：提供廣泛減租商場不足1成 6成完全没有租金減免

香港零售管理協會日前進行一項調查，初步結果發現，提供廣泛減租的商場業主不足1成，超過6成商場業主完全没有給予任何租金減免，或最多只向一間公司提供支援。

調查顯示，在21間主要的商場業主當中，只有9.5%商場業主提供較為廣泛減租，與於3月初時的調查結果相若，反映没有更多業主廣泛地向商戶提供減租。另有28.5%商場業主向個別公司給予租金紓緩，惟減租幅度較低，覆蓋率亦有限。

受訪公司反映，即使有獲得業主減租，普遍亦只是1至2個月的短暫支援。協會指出，第5波疫情對零售業的打擊甚為嚴重，惟調查反映商場業主今次的支援反而更遲緩，態度更強硬。

協會主席謝邱安儀表示，零售商和業主不是「互相博弈」、應該一同負起企業社會責任，渡過難關。

協會稱，將在有需要時會公布名單，分別列出有廣泛地提供適切租金支援的良心業主以作表揚，同時呼籲尚未有履行企業社會責任的商場業主儘快減租，與商戶共渡時艱。

協會於3月18日至21日就主要商場業主最新減租情況，以概括性方式訪問了18間會員公司，覆蓋12個主要零售類別，包括2,800間店舖及32,000名員工。

 

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