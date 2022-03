市況去到最嚴重、信心最喪失之時,當然會發現「巴郡又贏」,這又何止,收水退潮之際可能只是考驗企業基因的開始,所以長和業績都要搬出「全球DNA」,一來避免被誤認中資股,二來強調集團是經濟恢復的投資概念recovery play,講求的是balanced growth。如是者,港股組合裡要有CK HUTCH,甚至不用等增持才行動。

長和最新業績,面數EBITDA及EBIT按年分別增長15%及20%,靠的主要是港口、零售及能源(因赫斯基能源前年蝕錢的基數效應),其中歐洲保健及美容產品業務營運溢利多32%,原來是幾個國家的門店被歸類為「必需業務」,而免被圍封強檢並能夠保持營業,要再進一步便視乎今年亞洲及中國的復原進度。相信亦即各地的抗疫政策所造成的經濟微周期。

做生意最重要持續增長分散風險,取長補短。not out of the woods是券商給長和電訊業務的評語,即是仍要時間下苦功。雖然小股東的容忍力似沒有下降,但電訊業務確實是和黃年代遺留下來的Achilles' heel(尤其英國及意大利)。英國電訊市場規管對整合似將鬆綁,業內對「四變三」的討論正在升溫,看來今年有機會提速甚至成事。

如果說李嘉誠金句之一是「買樓要量力而為」,那李澤鉅的口頭禪當然是「投資不會志在必得」(最新已升級至「最憎志在必得」),其實只是將長建行之有效的一套,帶入世紀重組後的長和,尋求具質素及回報的投資。李澤鉅多年來一直強調彈藥(Warchest)充足的重要性,如今為否認撤出英國市場而說正研究「一個比較大的項目」,即時叫市場有些期待,會否爆冷是科技相關投資?

因為英國都已經算是長和半個地頭,受惠「文明的法治規管」,多年來都能帶來穩定保證及高透明度的回報預期,但國際政治關係的變化及影響,以及正式進入加息周期下的再融資成本環境,如何投資可持續或可持續投資,是像長和等綜合式集團要直視的事情,由重資產過渡輕資產再增添虛資產,都涉及投資風格及財務紀律,再反映到股票價值,像其他人由投資幾年前的FAANG,到近來間接地於元宇宙「囤地」等升值,各個公司家族又可以分析比較一番。

過往業績公佈會李澤鉅回答對記者提問,或許是因為要趕往分析員會議,多數都是點到即止,業績以外提問,「年輕」時他還會偶爾反問。但是年紀大了城府深了,加上疫情可能帶來人情味?????被問為何全程眼眨眨,他竟像某種老朋友,坦白話WFH搞到唔識收工,更點名「香港人」有一半對眼都矇了,簡直是「佢高傲但宅心仁厚」,驟眼看親切過周星馳。

人稱「星爺」的周星馳「被推出」的所謂凌凌漆NFT,並獲邀進駐Discord搞了場AMA (ask me anything) with 史提芬周。說被推出,是由於主辦單位重申並非跟星爺合作出NFT,而只是「送了一枚凌凌漆造型NFT給星爺,向偶像致敬」。那周星馳這次可能連被動投資者都不是,既然佢低調但受萬人景仰,又何以如此賞面甚至賣力(吃力)?

娛樂圈中人搞NFT者不在少數,但「一線」明星參與卻未算多,近兩年遭疫情影響,加上內地法令從嚴,文娛事業大受打擊,大陸明星不方便「弄虛」,港台藝人卻找到一時的出路。筆者心想就當電台節目來聽,公關朋友R卻特別傳來新興打機聊天App (有點像「攞你命3000」集各家之大成!)Discord通知,指開始不久便已down server,教路可重溫replay,聽後感是不認不認還須認,我們都老了(特別是Discord的用戶年齡集中層已由五年前的25至30歲,降至目前的16至20歲)。

Sell身分認同?時代情懷?不到半小時的節目,「大會」公布有20萬粉絲同時收看。筆者跳住來聽,發覺重點就是「NFT有認證版權,對創作人好重要,好有意義」 - 一聽便知不是周星馳創作的對白;「一直拍戲如創造獨立元宇宙」- 更是無厘頭,我只道是西遊記月光寶盒。結論竟帶點頭文字D「條友真係唔識㗎喎」的感覺,可能當成是出電影figure公仔,當然項目幕後團隊配搭形象定位又有不同,NFT劇情裡,作為潮人及藝術家才有資格企C位,「亦都係好正常的」。

已忘記周先生是否仍是上市公司董事或高層,估計他這次可能只是試下水溫,市場反應好的話作NFT系列推出也說不定。時代不同了,亦毋須再做什麼注入上市公司的財技。很期望投資市場是如何體現或量化這次合作及投資,關鍵是凌凌漆既可以NFT認證,但由電影衍生出來的版權又是否適用?據講NFT是通過電影產生的,就像李小龍女兒也再re-package父親展覽,而所謂Bruce Lee的NFT,卻當然早已被honoured開光,投資價值亦然。

