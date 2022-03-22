市況去到最嚴重、信心最喪失之時，當然會發現「巴郡又贏」，這又何止，收水退潮之際可能只是考驗企業基因的開始，所以長和業績都要搬出「全球DNA」，一來避免被誤認中資股，二來強調集團是經濟恢復的投資概念recovery play，講求的是balanced growth。如是者，港股組合裡要有CK HUTCH，甚至不用等增持才行動。

長和最新業績，面數EBITDA及EBIT按年分別增長15%及20%，靠的主要是港口、零售及能源（因赫斯基能源前年蝕錢的基數效應)，其中歐洲保健及美容產品業務營運溢利多32%，原來是幾個國家的門店被歸類為「必需業務」，而免被圍封強檢並能夠保持營業，要再進一步便視乎今年亞洲及中國的復原進度。相信亦即各地的抗疫政策所造成的經濟微周期。

做生意最重要持續增長分散風險，取長補短。not out of the woods是券商給長和電訊業務的評語，即是仍要時間下苦功。雖然小股東的容忍力似沒有下降，但電訊業務確實是和黃年代遺留下來的Achilles' heel(尤其英國及意大利)。英國電訊市場規管對整合似將鬆綁，業內對「四變三」的討論正在升溫，看來今年有機會提速甚至成事。

如果說李嘉誠金句之一是「買樓要量力而為」，那李澤鉅的口頭禪當然是「投資不會志在必得」(最新已升級至「最憎志在必得」)，其實只是將長建行之有效的一套，帶入世紀重組後的長和，尋求具質素及回報的投資。李澤鉅多年來一直強調彈藥(Warchest)充足的重要性，如今為否認撤出英國市場而說正研究「一個比較大的項目」，即時叫市場有些期待，會否爆冷是科技相關投資？

因為英國都已經算是長和半個地頭，受惠「文明的法治規管」，多年來都能帶來穩定保證及高透明度的回報預期，但國際政治關係的變化及影響，以及正式進入加息周期下的再融資成本環境，如何投資可持續或可持續投資，是像長和等綜合式集團要直視的事情，由重資產過渡輕資產再增添虛資產，都涉及投資風格及財務紀律，再反映到股票價值，像其他人由投資幾年前的FAANG，到近來間接地於元宇宙「囤地」等升值，各個公司家族又可以分析比較一番。

過往業績公佈會李澤鉅回答對記者提問，或許是因為要趕往分析員會議，多數都是點到即止，業績以外提問，「年輕」時他還會偶爾反問。但是年紀大了城府深了，加上疫情可能帶來人情味?????被問為何全程眼眨眨，他竟像某種老朋友，坦白話WFH搞到唔識收工，更點名「香港人」有一半對眼都矇了，簡直是「佢高傲但宅心仁厚」，驟眼看親切過周星馳。

人稱「星爺」的周星馳「被推出」的所謂凌凌漆NFT，並獲邀進駐Discord搞了場AMA (ask me anything) with 史提芬周。說被推出，是由於主辦單位重申並非跟星爺合作出NFT，而只是「送了一枚凌凌漆造型NFT給星爺，向偶像致敬」。那周星馳這次可能連被動投資者都不是，既然佢低調但受萬人景仰，又何以如此賞面甚至賣力（吃力)？

娛樂圈中人搞NFT者不在少數，但「一線」明星參與卻未算多，近兩年遭疫情影響，加上內地法令從嚴，文娛事業大受打擊，大陸明星不方便「弄虛」，港台藝人卻找到一時的出路。筆者心想就當電台節目來聽，公關朋友R卻特別傳來新興打機聊天App (有點像「攞你命3000」集各家之大成！)Discord通知，指開始不久便已down server，教路可重溫replay，聽後感是不認不認還須認，我們都老了(特別是Discord的用戶年齡集中層已由五年前的25至30歲，降至目前的16至20歲)。

Sell身分認同？時代情懷？不到半小時的節目，「大會」公布有20萬粉絲同時收看。筆者跳住來聽，發覺重點就是「NFT有認證版權，對創作人好重要，好有意義」 - 一聽便知不是周星馳創作的對白；「一直拍戲如創造獨立元宇宙」- 更是無厘頭，我只道是西遊記月光寶盒。結論竟帶點頭文字D「條友真係唔識㗎喎」的感覺，可能當成是出電影figure公仔，當然項目幕後團隊配搭形象定位又有不同，NFT劇情裡，作為潮人及藝術家才有資格企C位，「亦都係好正常的」。

已忘記周先生是否仍是上市公司董事或高層，估計他這次可能只是試下水溫，市場反應好的話作NFT系列推出也說不定。時代不同了，亦毋須再做什麼注入上市公司的財技。很期望投資市場是如何體現或量化這次合作及投資，關鍵是凌凌漆既可以NFT認證，但由電影衍生出來的版權又是否適用？據講NFT是通過電影產生的，就像李小龍女兒也再re-package父親展覽，而所謂Bruce Lee的NFT，卻當然早已被honoured開光，投資價值亦然。

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