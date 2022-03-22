國務院金融穩定發展委員會上周三（16日）召開專題會議，投行摩根士丹利發表報告，認為該會議將會是互聯網監管、整頓的轉捩點，情況類似2018年11月，相信中央對行業的監管或會稍為降溫，同時預計內地遊戲版號加速復批。考慮到近期宏觀經濟和疫情壓力，大摩預計中資科網股的盈利下行周期或結束，首選美團（3690）、騰訊（0700）、網易（9999）、京東（9618）。
另外對於嗶哩嗶哩（B站）（9626）自願申請在港雙重上市，大摩估計會有其他在港第二上市的中資股跟隨，中美兩國也會很快達成審計協議。考慮到宏觀經濟放緩，以及近期疫情回溫，所以調低部分股份目標價。
大摩預計，今年科網股電商的商品成交金額（GMV）按年增加13%，遊戲收入按年上升11%，當中國內和海外分別料升9%和15%。送餐平台的總交易金額（GTV）按年上升21%，廣告收入升10%。
對於該行涵蓋的26隻股份中，預測總收入增長14%，非會計準則盈利增長30%。大摩表示，目前看到行業前景的一線希望，特別是考慮到上述轉捩點，以及中概股退市風險緩解。該行又指出，偏好業務基本面穩健且估值有吸引力、在宏觀經濟放緩和疫情回溫下，仍能「站穩陣腳」的香港第一上市公司。
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