同樣選擇龍頭股的恒生A股100強指數，年化回報率為4.6%，亦較追蹤恒生A股（可投資）指數為高。對於近年內地對行業龍頭監管會否影響日後龍頭股指數表現，恒指公司指數策略研究主管趙永輝認為，近期監管是短期陣痛，較佳的監管環境長遠有利行業發展，而且現有龍頭表現不佳，也會有第二梯隊取代。

恒生A股行業龍頭指數除了去年外，每年皆跑贏恒生A股（可投資）指數和恒生A股通300指數，去年則因為表現較佳的工業、資訊科技業及原材料業的權重較低，表現較遜色的必需性消費權重較高，令拖累指數在去年表現。

目前只有恒生A股通300指數，有一至兩隻內地ETF掛鈎，追蹤金額為1.65億港元。 目前較熱門追蹤A股的ETF，以富時和MSCI A50指數為主，趙永輝表示與其他指數比較，行業龍頭指數以因子選股可降低指數風險，並提高指數的回報。

報告指出，內地經濟結構正在向第三產業，包括資訊科技、消費轉型，不過不少互聯網平台股和大型消費股沒有在A股上市，問及單純追蹤A股的指數能否捕捉內地在新經濟的增長，趙永輝則指視乎投資者想投資的市場，單純只投資A股公司，可以選擇旗下指數，若要覆不同地方中資股，恒指公司目前則正在開發全面性中國指數。

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