moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指公司：A股龍頭股自15年以來跑贏整體A股表現

恒指公司就旗下4隻追蹤A股的指數發表研究報告，以市值排名加上盈利、營業收入因子評分，在12個行業選擇龍頭股的恒生A股行業龍頭指數，在2015年底至今年3月10日的年化回報率為6%，相對於包涵A股市值80%的恒生A股（可投資）指數的0.1%為高。

同樣選擇龍頭股的恒生A股100強指數，年化回報率為4.6%，亦較追蹤恒生A股（可投資）指數為高。對於近年內地對行業龍頭監管會否影響日後龍頭股指數表現，恒指公司指數策略研究主管趙永輝認為，近期監管是短期陣痛，較佳的監管環境長遠有利行業發展，而且現有龍頭表現不佳，也會有第二梯隊取代。

恒生A股行業龍頭指數除了去年外，每年皆跑贏恒生A股（可投資）指數和恒生A股通300指數，去年則因為表現較佳的工業、資訊科技業及原材料業的權重較低，表現較遜色的必需性消費權重較高，令拖累指數在去年表現。

目前只有恒生A股通300指數，有一至兩隻內地ETF掛鈎，追蹤金額為1.65億港元。 目前較熱門追蹤A股的ETF，以富時和MSCI A50指數為主，趙永輝表示與其他指數比較，行業龍頭指數以因子選股可降低指數風險，並提高指數的回報。

報告指出，內地經濟結構正在向第三產業，包括資訊科技、消費轉型，不過不少互聯網平台股和大型消費股沒有在A股上市，問及單純追蹤A股的指數能否捕捉內地在新經濟的增長，趙永輝則指視乎投資者想投資的市場，單純只投資A股公司，可以選擇旗下指數，若要覆不同地方中資股，恒指公司目前則正在開發全面性中國指數。

 

其他報道

零售協會調查：提供廣泛減租商場不足1成 6成完全没有租金減免

國駐俄大使籲當地華商抓住當前機遇 填補俄羅斯市場空白

恒基發展去年純利大跌7成錄3400萬元 末期息1仙 按年持平

騰訊音樂擬在港介紹上市 不涉新股集資

恒地全年純利增29% 基礎盈利減9% 遜預期 末期息1.3元

小紅書發起「安福路在線」推動設計師品牌 線下活動接觸逾10萬人

中廣核新能源去年全年純利14.4億元 按年升14%