年內，收入按業務劃分，智能手機收入按年升37.2%至2088.69億元，IoT與生活消費產品收入按年升26.1%至849.80億元，互聯網服務收入按年升18.8%至282.12億元，其他收入按年升1.5倍至62.48億元。

單計第四季表現，非通用會計準則經調整淨利潤按年升39.6%至44.73億元，利潤按年跌72.2%至24.42億元。收入按年升21.4%至855.75億元，毛利按年升29.4%至146.60億元。

小米今日績前收報14.2港元，全日升6.1%，成交額16.54億港元。

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