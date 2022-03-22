他續指，相信今年原材料成本將持續受壓，加上中端市場競爭激烈，集團會從多方面著手減壓，包括上調卷紙等低毛利產品價格，冀消費者轉向購買抽紙等高毛利產品；以及減少促銷幅度等。他強調，目前還不是時候大幅調整產品價格。

至於今年首季至今表現，許清流表示，紙巾、紙尿褲、衛生巾等板塊銷售均較去年有所提升，目前表現仍屬正面。集團財務總監李偉樑補充稱，集團今年將持續高端化策略，提高高端產品整體銷售佔比，以抵消原材料價格上漲壓力；另集團今年將重點發展紙巾、衛生巾、紙尿褲等三大板塊，大力擴張新零售渠道，提升三大板塊在全渠道的銷售能力。

此外，許清流又提及，現時集團於海外部局仍屬長遠的願景，但集團傾向以合資、併購等方式拓展海外市場，多於直接出口。

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