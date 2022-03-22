期內毛利約87. 362億元，按年微增加約0.4%。毛利率約23.3%，上升約0. 4個百分點。

公司解釋，去年收入略減主要因為手機鏡頭的出貨量較去年減少，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價較皆有所下降。

光學零件事業的收入約87.76億元，按年跌4.4%，主要因為手機鏡頭的出貨量下跌，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭的平均銷售單價按年下降。

光電產品事業的收入約人民幣283.33億元，按年微跌約0.6%，因受智能手機攝像 頭降規降配及客戶結構變化的影響，手機攝像模組的平均銷售單價下降幅 度較大，抵消了出貨量增長而帶來的收入增長。

光學儀器事業的收入約3.87億元，增長約18.7%，主要受惠應用於國內工業領域的光學儀器市場需求增长及整體海外市場需求恢復。

舜宇表示，公司三大主要產品（即手機鏡頭、 車載鏡頭及手機攝像模組）去年的市佔率均爲全球第一。手機鏡頭業務方面，受全球智能手機市場需求疲軟、 終端配置規格下降、供應鏈限制等不利因素的影響，期內手機鏡頭的出貨量較去年減少約5.9%至約14.395 億件。

車載鏡頭業務方面， 雖然芯片供應緊張嚴重制約全球汽車銷量的增長， 但車載鏡頭的搭載率受惠自動駕駛的發展而持續提高，帶動集團去年車載鏡頭的出貨量按年增長約21%至約6 ,798萬件。

至於手機攝像模組業務，在智能手機市場需求低迷、 終端配置降級，高端產品比重下降等眾多不利因素的影響下，去年集團手機攝像模組的出貨量仍增長約13. 6%至6.737億件。

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