舜宇光學（2382）公布截至去年底止業績，全年收入約375億元人民幣（下同），按年跌1.3%；股東應佔溢利48.88億元，按年增長2.4%，每股盈利4.565元，派末期息每股1.118港元。
期內毛利約87.
公司解釋，去年收入略減主要因為手機鏡頭的出貨量較去年減少，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價較皆有所下降。
光學零件事業的收入約87.76億元，按年跌4.4%，主要因為手機鏡頭的出貨量下跌，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭的平均銷售單價按年下降。
光電產品事業的收入約人民幣283.33億元，按年微跌約0.6%，因受智能手機攝像 頭降規降配及客戶結構變化的影響，手機攝像模組的平均銷售單價下降幅 度較大，抵消了出貨量增長而帶來的收入增長。
光學儀器事業的收入約3.87億元，增長約18.7%，主要受惠應用於國內工業領域的光學儀器市場需求增长及整體海外市場需求恢復。
舜宇表示，公司三大主要產品（即手機鏡頭、
車載鏡頭業務方面，
至於手機攝像模組業務，在智能手機市場需求低迷、
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