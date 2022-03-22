集團去年持續經營業務收入達291.88億元，按年增長47%；其中零售業務按年升52%至199.22億元。集團指，新冠疫情一直衝擊零售業務，去年上半年內地珠寶及鐘錶銷售均出現顯著反彈，惟香港和澳門市場增長相對溫和；而去年下半年，由於高基數影響，加上第四季市況放緩，內地陸珠寶及鐘錶銷售增長幅度收窄，按年銷售則增長65%。至於香港和澳門市場主要依賴本地消費，受惠於香港政府消 費劵，2021 年銷售按年增長27%。

按產品劃分，內地黃金飾品銷售按年上升90%，鐘錶銷售亦按年增長98%，惟鑲嵌珠寶僅錄13%升幅。港澳市場方面，黃金飾品、鑲嵌珠寶及鐘錶銷售按年增長分別為 30%、31%及22%。

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