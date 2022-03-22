moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

周生生去年多賺近兩成錄6.43億 內地全年銷售急增65%

珠寶股周生生（0116）公布，截至去年12月底止，集團全年純利錄6.43億元，較2020年5.44億元，按年升18%。每股盈利為95仙，派末期息每股28仙。

集團去年持續經營業務收入達291.88億元，按年增長47%；其中零售業務按年升52%至199.22億元。集團指，新冠疫情一直衝擊零售業務，去年上半年內地珠寶及鐘錶銷售均出現顯著反彈，惟香港和澳門市場增長相對溫和；而去年下半年，由於高基數影響，加上第四季市況放緩，內地陸珠寶及鐘錶銷售增長幅度收窄，按年銷售則增長65%。至於香港和澳門市場主要依賴本地消費，受惠於香港政府消 費劵，2021 年銷售按年增長27%。

按產品劃分，內地黃金飾品銷售按年上升90%，鐘錶銷售亦按年增長98%，惟鑲嵌珠寶僅錄13%升幅。港澳市場方面，黃金飾品、鑲嵌珠寶及鐘錶銷售按年增長分別為 30%、31%及22%。

其他報道

小米擬斥100億元回購公司股份

穆迪降融創評級至Caa1 指延公布業績累事

恒安許清流：目前仍未是時候大幅調整產品價格

豐德麗中期虧損擴大至1.28億 不派息

【久利生專欄】出凌凌漆NFT不如買手長和

小米去年經調整淨利潤升七成  勝預期 不派末期息

恒指公司：A股龍頭股自15年以來跑贏整體A股表現

大摩：科網整頓現轉捩點 首選美團、騰訊、網易、京東

零售協會調查：提供廣泛減租商場不足1成 6成完全没有租金減免

國駐俄大使籲當地華商抓住當前機遇 填補俄羅斯市場空白

恒基發展去年純利大跌7成錄3400萬元 末期息1仙 按年持平

騰訊音樂擬在港介紹上市 不涉新股集資

恒地全年純利增29% 基礎盈利減9% 遜預期 末期息1.3元

小紅書發起「安福路在線」推動設計師品牌 線下活動接觸逾10萬人

中廣核新能源去年全年純利14.4億元 按年升14%

同程旅行去年純利升1.2倍 不派息

健合國際去年少賺逾五成僅錄5億人幣 派末期息每股0.17元

梁萬年：疫情防控要考慮百姓感受 疾控中心：境外輸入病例因香港增多

謝霆鋒旗下品牌伙本地創意工作室推NFT 4月1日起預售

匯豐恒生推手機入票服務 個人客戶每日上限2萬元

恒指收市升667點 伙科指升穿20天線 三大指數齊見兩周收市新高