不過報告引述受訪者稱，恒大是一個特例，經過對中國高收益債券避險反應的更深入的分析評估，看到良好的相對價值買入機會。儘管去年個別信用事件帶來了一些不利因素，但市場波動建立有用的統計數據，並導致市場參與者學習，提醒市場分散風險並回歸基本面。

此外，報告表示，受中國內地發行人的境外發行債券增長所帶動，近年來香港銀行的市場份額有所增加，去年香港安排34%的亞洲債券發行，而美國、英國和新加坡分別佔22%、17%和5%，各市場份額與2020年相若。

報告指，各亞洲金融中心作為亞洲國際債券發行的主要安排地點，趨勢自2010年起開始上升，過去以英美銀行為主。上升主要原因之一，是中國內地發行人的債券發行活動大幅增長，而香港是內地機構進行國際發行的重要樞紐，尤其是香港的銀行與內地有緊密的銀行業務關係，並擁有豐富的國際發行實踐經驗，以及向全球投資者群體分銷債券的能力。

此外報告指，香港是去年安排發行最多的亞洲國際綠色和可持續債券，約有三分之一的國際可持續債券由香港的銀行安排，另外三分之一則由來自不同國家的多家銀行共同安排，餘下的三分之一由英國、美國、新加坡和其他司法管轄區的銀行安排。

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