國際資本市場協會（ICMA）發表亞洲國際債券市場發展與趨勢報告，去年下半年中國恒大（3333）爆發債務問題，恒大債券債格下跌，亦拖低中國房地產收益債券總回報。報告指出，亞洲G3（美元、歐元、日圓計價）信用債市場的信用利差在去年底出現劇烈分歧，或是因為恒大違約引發了對中國房地產行業和其他高收益債券的擔憂所致。
不過報告引述受訪者稱，恒大是一個特例，經過對中國高收益債券避險反應的更深入的分析評估，看到良好的相對價值買入機會。儘管去年個別信用事件帶來了一些不利因素，但市場波動建立有用的統計數據，並導致市場參與者學習，提醒市場分散風險並回歸基本面。
此外，報告表示，受中國內地發行人的境外發行債券增長所帶動，近年來香港銀行的市場份額有所增加，去年香港安排34%的亞洲債券發行，而美國、英國和新加坡分別佔22%、17%和5%，各市場份額與2020年相若。
報告指，各亞洲金融中心作為亞洲國際債券發行的主要安排地點，趨勢自2010年起開始上升，過去以英美銀行為主。上升主要原因之一，是中國內地發行人的債券發行活動大幅增長，而香港是內地機構進行國際發行的重要樞紐，尤其是香港的銀行與內地有緊密的銀行業務關係，並擁有豐富的國際發行實踐經驗，以及向全球投資者群體分銷債券的能力。
此外報告指，香港是去年安排發行最多的亞洲國際綠色和可持續債券，約有三分之一的國際可持續債券由香港的銀行安排，另外三分之一則由來自不同國家的多家銀行共同安排，餘下的三分之一由英國、美國、新加坡和其他司法管轄區的銀行安排。
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