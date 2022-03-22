moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

ICMA：恒大債務問題是特例 提醒市場回歸基本面

國際資本市場協會（ICMA）發表亞洲國際債券市場發展與趨勢報告，去年下半年中國恒大（3333）爆發債務問題，恒大債券債格下跌，亦拖低中國房地產收益債券總回報。報告指出，亞洲G3（美元、歐元、日圓計價）信用債市場的信用利差在去年底出現劇烈分歧，或是因為恒大違約引發了對中國房地產行業和其他高收益債券的擔憂所致。

不過報告引述受訪者稱，恒大是一個特例，經過對中國高收益債券避險反應的更深入的分析評估，看到良好的相對價值買入機會。儘管去年個別信用事件帶來了一些不利因素，但市場波動建立有用的統計數據，並導致市場參與者學習，提醒市場分散風險並回歸基本面。

此外，報告表示，受中國內地發行人的境外發行債券增長所帶動，近年來香港銀行的市場份額有所增加，去年香港安排34%的亞洲債券發行，而美國、英國和新加坡分別佔22%、17%和5%，各市場份額與2020年相若。

報告指，各亞洲金融中心作為亞洲國際債券發行的主要安排地點，趨勢自2010年起開始上升，過去以英美銀行為主。上升主要原因之一，是中國內地發行人的債券發行活動大幅增長，而香港是內地機構進行國際發行的重要樞紐，尤其是香港的銀行與內地有緊密的銀行業務關係，並擁有豐富的國際發行實踐經驗，以及向全球投資者群體分銷債券的能力。

此外報告指，香港是去年安排發行最多的亞洲國際綠色和可持續債券，約有三分之一的國際可持續債券由香港的銀行安排，另外三分之一則由來自不同國家的多家銀行共同安排，餘下的三分之一由英國、美國、新加坡和其他司法管轄區的銀行安排。

其他報道

周生生去年多賺近兩成錄6.43億 內地全年銷售急增65%

舜宇光學去年盈利增長2.4% 末期息1.118元

小米擬斥100億元回購公司股份

穆迪降融創評級至Caa1 指延公布業績累事

恒安許清流：目前仍未是時候大幅調整產品價格

豐德麗中期虧損擴大至1.28億 不派息

【久利生專欄】出凌凌漆NFT不如買手長和

小米去年經調整淨利潤升七成  勝預期 不派末期息

恒指公司：A股龍頭股自15年以來跑贏整體A股表現

大摩：科網整頓現轉捩點 首選美團、騰訊、網易、京東

零售協會調查：提供廣泛減租商場不足1成 6成完全没有租金減免

國駐俄大使籲當地華商抓住當前機遇 填補俄羅斯市場空白

恒基發展去年純利大跌7成錄3400萬元 末期息1仙 按年持平

騰訊音樂擬在港介紹上市 不涉新股集資

恒地全年純利增29% 基礎盈利減9% 遜預期 末期息1.3元

小紅書發起「安福路在線」推動設計師品牌 線下活動接觸逾10萬人

中廣核新能源去年全年純利14.4億元 按年升14%

同程旅行去年純利升1.2倍 不派息

健合國際去年少賺逾五成僅錄5億人幣 派末期息每股0.17元

梁萬年：疫情防控要考慮百姓感受 疾控中心：境外輸入病例因香港增多

謝霆鋒旗下品牌伙本地創意工作室推NFT 4月1日起預售