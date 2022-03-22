收入按業務劃分，在線業務收入按年增加9.6%至53.08億元，佔總收入61.2%。當中，自有平台產品在線業務收入按年減少1.4%至38.48億元，主要是2020年上半年疫情下的高基數，導致收入按年下滑。騰訊產品自營渠道在線業務收入按年增長28.1%，錄得8.09億元。

其他主要經營數據方面，自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶由2.289億人，按年增加8.6%至2.486億人，創下歷史新高。當中，自有平台產品的月活躍用戶由1.215億人減少3.9%至1.168億人，主要是受累於高基數效應；另騰訊產品自營渠道的月活躍用戶由1.074億人增加22.7%至1.318億人，主要由於免費閱讀業務於2021年持續擴張並吸引了更多用戶所致。

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