閱文集團（0772）收市後放榜，截至去年12月底止全年，雖然收入僅按年微升1.7%，錄得86.68億元（人民幣，下同），但公司純利扭虧為盈，錄得18.47億元，2020年同期為虧損44.84億元。非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，公司按年多賺34.1%，錄得12.3億元。閱文績前升9.7%，報31.25港元。
收入按業務劃分，在線業務收入按年增加9.6%至53.08億元，佔總收入61.2%。當中，自有平台產品在線業務收入按年減少1.4%至38.48億元，主要是2020年上半年疫情下的高基數，導致收入按年下滑。騰訊產品自營渠道在線業務收入按年增長28.1%，錄得8.09億元。
其他主要經營數據方面，自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶由2.289億人，按年增加8.6%至2.486億人，創下歷史新高。當中，自有平台產品的月活躍用戶由1.215億人減少3.9%至1.168億人，主要是受累於高基數效應；另騰訊產品自營渠道的月活躍用戶由1.074億人增加22.7%至1.318億人，主要由於免費閱讀業務於2021年持續擴張並吸引了更多用戶所致。
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