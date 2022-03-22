moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

藥明生物去年多賺1倍至33.88億元 不派息

藥明生物（2269）公布截至去年底止全年收入按年增長83.3%，102億元人民幣（下同），純利升1倍至33.88億元。每股盈利0.81元，不派息。

期內毛利率按年增加1.8個百分點至46.9%；未完成訂單總量(包括未完成服務訂單及未完成潛在里程碑付款訂單) 達約136億美元（下同），按年增長20.1%，其中未完成服務訂單增長19.9%至79.5億美元，未完成潛在里程碑付款訂單升20.4%至56.5億美元。

公司表示，去年收益增長83.3%，主要受惠生產項目收益大幅增長；新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；加速推進執行現存及新引進的新冠項目；以及前年首季受疫情影響而短暫降低的生產效率已經完全恢復等。

年內綜合項目按年增43.7%至480個，當中包括447個非新冠肺炎綜合項目，反映扣除新冠肺炎項目貢獻，業務增長仍強勁。臨床前項目按年增加58.6%，錄得268個。藥明生物表示，由於疫情期間延期生產的相關他疫苗及藥物將有望恢復正常進度，從而進一步推高產能需求，預計相關業務增長勢頭不減。

藥明生物今日收報58.35港元，升5%，全日成交15.22億元。

其他報道

ICMA：恒大債務問題是特例 提醒市場回歸基本面

周生生去年多賺近兩成錄6.43億 內地全年銷售急增65%

舜宇光學去年盈利增長2.4% 末期息1.118元

小米擬斥100億元回購公司股份

穆迪降融創評級至Caa1 指延公布業績累事

恒安許清流：目前仍未是時候大幅調整產品價格

豐德麗中期虧損擴大至1.28億 不派息

【久利生專欄】出凌凌漆NFT不如買手長和

小米去年經調整淨利潤升七成  勝預期 不派末期息

恒指公司：A股龍頭股自15年以來跑贏整體A股表現

大摩：科網整頓現轉捩點 首選美團、騰訊、網易、京東

零售協會調查：提供廣泛減租商場不足1成 6成完全没有租金減免

國駐俄大使籲當地華商抓住當前機遇 填補俄羅斯市場空白

恒基發展去年純利大跌7成錄3400萬元 末期息1仙 按年持平

騰訊音樂擬在港介紹上市 不涉新股集資

恒地全年純利增29% 基礎盈利減9% 遜預期 末期息1.3元

小紅書發起「安福路在線」推動設計師品牌 線下活動接觸逾10萬人

中廣核新能源去年全年純利14.4億元 按年升14%

同程旅行去年純利升1.2倍 不派息

健合國際去年少賺逾五成僅錄5億人幣 派末期息每股0.17元

梁萬年：疫情防控要考慮百姓感受 疾控中心：境外輸入病例因香港增多

 

 