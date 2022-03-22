期內毛利率按年增加1.8個百分點至46.9%；未完成訂單總量(包括未完成服務訂單及未完成潛在里程碑付款訂單) 達約136億美元（下同），按年增長20.1%，其中未完成服務訂單增長19.9%至79.5億美元，未完成潛在里程碑付款訂單升20.4%至56.5億美元。

公司表示，去年收益增長83.3%，主要受惠生產項目收益大幅增長；新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；加速推進執行現存及新引進的新冠項目；以及前年首季受疫情影響而短暫降低的生產效率已經完全恢復等。

年內綜合項目按年增43.7%至480個，當中包括447個非新冠肺炎綜合項目，反映扣除新冠肺炎項目貢獻，業務增長仍強勁。臨床前項目按年增加58.6%，錄得268個。藥明生物表示，由於疫情期間延期生產的相關他疫苗及藥物將有望恢復正常進度，從而進一步推高產能需求，預計相關業務增長勢頭不減。

藥明生物今日收報58.35港元，升5%，全日成交15.22億元。

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