美股上升，港股ADR升182點或0.83%，報22071點，夜期升144點或0.66%，報22061點，夜期高水172點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.11%，折合報396.17元；阿里巴巴（9988）升2.1%，折合報112.52元；美團（3690）升2.4%，折合報156.67元；匯控（0005）升2.01%，折合報53.4元；建行（0939）升0.12%，折合報5.69元。
道期現跌0.137%；標期現跌0.02%；納期現跌0.11%。日股現升1.78%，韓股現升1.03%，澳股現升0.49%。
多間公司公布業績，包括，瑞聲（2018）、中國移動（0941）、吉利（0175）、海底撈（6862）、騰訊（0700）、361度（1361）、電視廣播（0511）、眾安在綫（6060）等。
藥明生物（2269）去年多賺1倍至33.88億元，不派息。
閱文集團（0772）去年扭虧為盈賺18.47億人幣，績前股價升9.7%。
周生生（0116）去年多賺近兩成錄6.43億，內地全年銷售急增65%。
舜宇光學（2382）去年盈利增長2.4%，末期息1.118元。
小米（1810）去年經調整淨利潤升七成，勝預期，不派末期息。小米擬斥100億元回購公司股份。
穆迪降融創（1918）評級至Caa1，指延公布業績累事。
恒安（1044）許清流：目前仍未是時候大幅調整產品價格。
豐德麗（0571）中期虧損擴大至1.28億，不派息。
恒基發展（0097）去年純利大跌7成錄3400萬元，末期息1仙，按年持平。
恒地（0012）全年純利增29%，基礎盈利減9%，遜預期，末期息1.3元。
中廣核新能源（1811）去年全年純利14.4億元，按年升14%。
同程旅行（0780）去年純利升1.2倍，不派息。
健合國際（1112）去年少賺逾五成僅錄5億人幣，派末期息每股0.17元。
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