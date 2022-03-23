恒指今早高開199點或0.92%，報22088點，成交金額41億元；國指今早高開76點或1.01%，報7614點。恒生科技指數開市報4753點，升2.15%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、友邦（1299）、工行（1398）拖累大市。
藍籌24隻升，24隻下跌，18隻無升跌。小米（1810）升5.92%，報15.04元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌2.28%，報103元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報228元，升9.62%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報25.55元，跌1.54%。
恒指續高於20天線(21395.13點)，上望50天線(23151.49點)。科指續高於20天線(4576.54點)，上望50天線(5181.44點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報19.98元，升0.71%。中國移動（0941）開市報54.1元，無升跌。吉利（0175）開市報11.84元，升0.51%。海底撈（6862）開市報12.88元，升0.78%。騰訊（0700）開市報399元，升2.84%。361度（1361）無成交，報3.65元。電視廣播（0511）開市報4.66元，升0.22%。眾安在綫（6060）開市報27.05元，升1.69%。
藥明生物（2269）去年多賺1倍至33.88億元，不派息。開市報61元，升4.54%。
閱文集團（0772）去年扭虧為盈賺18.47億人幣，績前股價升9.7%。開市報32.85元，升5.12%。
周生生（0116）去年多賺近兩成錄6.43億，內地全年銷售急增65%。開市報10.58元，跌2.04%。
舜宇光學（2382）去年盈利增長2.4%，末期息1.118元。開市報143.2元，跌0.97%。
小米（1810）去年經調整淨利潤升七成，勝預期，不派末期息。小米擬斥100億元回購公司股份。開市報15.04元，升5.92%。
穆迪降融創（1918）評級至Caa1，指延公布業績累事。開市報6.1元，跌1.61%。
恒安（1044）許清流：目前仍未是時候大幅調整產品價格。開市報37元，升0.14%。
豐德麗（0571）中期虧損擴大至1.28億，不派息。無成交，報0.295元。
恒基發展（0097）去年純利大跌7成錄3400萬元，末期息1仙，按年持平。無成交，報0.355元。
恒地（0012）全年純利增29%，基礎盈利減9%，遜預期，末期息1.3元。開市報33.25元，無升跌。
中廣核新能源（1811）去年全年純利14.4億元，按年升14%。開市報3.81元，跌2.56%。
同程旅行（0780）去年純利升1.2倍，不派息。開市報13.94元，升1.31%。
健合國際（1112）去年少賺逾五成僅錄5億人幣，派末期息每股0.17元。開市報9.65元，升1.9%。
破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升2.08%。
異動股
上升異動股，包括，禪遊科技（2660）開市報1.57元，升14.6%；嗶哩嗶哩（9626）開市報228元，升9.62%；寶尊電商（9991）開市報20.15元，升8.22%；齊合環保（0976）開市報0.89元，升7.23%；霸王（1338）開市報0.078元，升6.85%；正榮服務（6958）開市報1.13元，升6.6%；康德萊醫械（1501）開市報15元，升6.53%；小米（1810）開市報15.04元，升5.92%。
下跌異動股，包括，勵駿（1680）開市報0.46元，跌6.12%；路勁基建（1098）開市報7.5元，跌5.3%；佳兆業（1638）開市報0.72元，跌4%；鴻承環保科技（2265）開市報0.74元，跌3.9%；敏實集團（0425）開市報20.9元，跌3.46%；美的置業（3990）開市報14元，跌3.05%；騰盛博藥（2137）開市報11.02元，跌2.65%；華能國電（0902）開市報3.72元，跌2.62%；中廣核新能源（1811）開市報3.81元，跌2.56%；中海油服（2883）開市報8.21元，跌2.38%。
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