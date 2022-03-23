PCAC是一家在紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司，也是春華資本集團（簡稱「春華」）旗下的附屬公司。

該交易對復朗集團的預估（pro forma）企業價值約為15億美元，合併後預估市值約為19億美元。復朗集團由復星於2017年創立。公司指，通過此次業務合併，復朗集團將受益於春華在消費領域廣泛的資源網絡和深入的市場洞察，以及持續穩健的財務與資金基礎，幫助旗下品牌實現更長足的發展，也為未來進一步的收購擴張提供更有力的保障。

募集總金額預計最高達5.44億美元，其中包括信託賬.的4.14億美元現金，以及來自復星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股（1836）、寶尊電商（9991）、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計1.3億美元全額承諾的公共股權私募投資（PIPE）和遠期股份購買協議（FPA）。

交易募集款項將主要用於加速品牌增長以及滿足未來收購需要，以進一步強化和豐富現有品牌組合。

復朗集團董事長兼首席執行官程雲表示：「今天標誌.復朗集團成長曆程中的又一個重要的里程碑。我們非常高興與春華攜手，共同開啟復朗在歐洲、北美和亞洲市場的發展新篇章。近年來，我們不僅投資了一系列具有深厚傳承的優質品牌，更是全力打造了一個由業內領先企業組成的戰略聯盟。作為我們的合作伙伴及投資者，這個戰略聯盟的每一位成員都具備在各自領域助力復朗旗下品牌加速增長和開拓新市場的資源與能力。我們希望通過品牌的內生增長和謹慎的投資收購，逐步建立一個面向更廣大消費群體的全球時尚奢侈品牌組合。我們希望可以幫助這些品牌不僅在他們的發源地茁壯生長，更能在亞洲和北美這兩個全球最大的奢侈品市場實現巨大發展」。

春華資本合伙人，PCAC董事長、首席執行官兼首席財務官陳桐表示：「我們一直在尋找機會支持一家在消費領域既具備長久全球吸引力，又富有亞洲新興增長潛力的領軍公司。復朗集團正是這樣一家獨特的企業。它不僅擁有豐富且全球性的品牌傳承與文化積澱，也有一支富有創新和企業家精神的管理團隊，更具備了獨特的定位和與眾不同的增長戰略。這些特質將有助於復朗成為一家受到新一代消費者青睞的全球奢侈品領軍企業，在奢侈品增長勢頭強勁的亞洲市場將尤其大有可為。復朗與春華有着培育和重振世界級奢侈品牌的共同願景和相似理念。我們期待着雙方攜手合作，共同發展復朗的全球化平台，推動其旗下品牌的可持續增長」。

復朗集團旗下的經典品牌包括成立於1889年的現存歷史最悠久的法國高級時裝屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝製造商Caruso。這五大品牌共擁有超過390年的歷史。復朗集團的業務足跡遍佈全球，在80多個國家擁有1,200多個銷售點和300多家零售門店，員工總數約3,600名。

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