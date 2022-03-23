有關公允價值變動涉及早前3批優先股。虧損金額指優先股公允價值的增加。

早前獲內地藥監局納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案》的COVID-19藥物「安巴韋單抗╱羅米司韋單抗聯合療法」，今年目標之一，為確保該抗體的商業化供應充足，在美國獲得EUA批准，並獲得在其他國家使用的授權。

美國食品藥品監督管理局（「美國FDA」)仍在積極審核美國EUA申請，並有待美國FDA圓滿完成對合同開發及生產機構（「CDMO」）的生產現場檢查。鑑於EUA的特性和審評機制，無法預測美國FDA將在何時做出何種決定，但正在與CDMO密切合作，以回應任何監管問詢。另外，亦正與各政府就抗體療法的庫存銷售及商業化開展積極協商。

騰盛博藥曾跌最多5.65%，低見10.68元，現報11.14元，跌1.59%。

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