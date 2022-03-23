港元現報7.8267元貶值2點子，曾貶值最多16點子，報7.8281元，亦曾升值最多7點子，報7.8258元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.04577%；1星期HIBOR升0.04點子至0.08042%；2星期HIBOR無升跌，報0.17417%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.91點子至0.62929%；6個月期HIBOR升2.48點子至1.01006%；12個月期HIBOR升1.82點子至1.56524%。

美元指數現報98.437貶值0.056點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.444%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1472%，終止連續1日收窄，利差是2022年3月11日後最高，當日差距為-0.1431%

對上一次終止連續1日收窄，是2022年3月17日，當日利差報-0.1639%。

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