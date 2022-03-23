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美10年債息創近3年高 亞股升 恒指半日升378點 上望50天線

美國10年期債息高見2.4154厘，創2019年5月22日2.4317厘後最高。市場尋找對沖通脹風險，股市上升，美期、日韓台等亞股皆上升。

恒指今早高開199點，高位升534點，低位升93點高低波幅440點

恒指半日升378點或1.73%，報22267點，成交金額1016億元；國指升138點或1.84%，報7677點。恒生科技指數收報4803點，升3.23%。

藍籌37隻升，28隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升10.2%，收報64.3元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）跌3.91%，收報9.59元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報229.2元，升10.19%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.7元，跌4.82%。

恒指高於20天線(21404.08點)上望50天線(23155.07點)。科指高於20天線(4579.06點)上望50天線(5182.44點)。

北水南下合計淨流入35.42億元，較上日增加229.93%，淨流入金額是2022年3月16日78.72億元後最多。連續第4日流入，累計流入85.19億元，對上一次連續4日淨流入是2月28日。南水北上合計淨流入0.94億元人民幣，終止連續2日流出。

澳門勵駿（1680）延遲刊發業績，預告4月1日或停牌。收報0.435元，跌11.22%。

騰盛博藥（2137）虧損擴大至42億，目標確保新冠藥商業化供應充足。收報11.06元，跌2.3%。

復星醫藥（2196）全年多賺29%，末期息0.56元，復必泰等抗疫產品收入增1.1倍。收報35.2元，跌7.37%。

復星（0656）旗下Lanvin與春華旗下SPAC合併於紐交所上市。收報8.6元，升1.65%。

中國據報要求赴美上市公司為審計訊息披露做準備。阿里巴巴（9988）收報118元，升7.08%。百度（9888）收報154.8元，升4.1%。京東（9618）收報256.6元，升1.1%。網易（9999）收報152.9元，升5.01%。

多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報19.88元，升0.2%。中國移動（0941）收報54.4元，升0.55%。吉利（0175）收報12.3元，升4.41%。海底撈（6862）收報13.62元，升6.57%。騰訊（0700）收報398.4元，升2.68%。361度（1361）收報3.68元，升0.82%。電視廣播（0511）收報4.6元，跌1.08%。眾安在綫（6060）收報27元，升1.5%。

藥明生物（2269）去年多賺1倍至33.88億元，不派息。收報64.3元，升10.2%。

閱文集團（0772）去年扭虧為盈賺18.47億人幣，績前股價升9.7%。收報34.35元，升9.92%。

周生生（0116）去年多賺近兩成錄6.43億，內地全年銷售急增65%。收報10.12元，跌6.3%。

舜宇光學（2382）去年盈利增長2.4%，末期息1.118元。收報145元，升0.28%。

小米（1810）去年經調整淨利潤升七成，勝預期，不派末期息。小米擬斥100億元回購公司股份。收報15.06元，升6.06%。

穆迪降融創（1918）評級至Caa1，指延公布業績累事。收報6.06元，跌2.26%。

恒安（1044）許清流：目前仍未是時候大幅調整產品價格。見52周低35.3元，收報36.4元，跌1.49%。

豐德麗（0571）中期虧損擴大至1.28億，不派息。收報0.295元，無升跌。

恒基發展（0097）去年純利大跌7成錄3400萬元，末期息1仙，按年持平。收報0.35元，跌1.41%。

恒地（0012）全年純利增29%，基礎盈利減9%，遜預期，末期息1.3元。收報32.75元，跌1.5%。

中廣核新能源（1811）去年全年純利14.4億元，按年升14%。收報3.7元，跌5.37%。

同程旅行（0780）去年純利升1.2倍，不派息。收報13.86元，升0.73%。

健合國際（1112）去年少賺逾五成僅錄5億人幣，派末期息每股0.17元。收報9.52元，升0.53%。

破頂股表現

破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見180元，收報176.5元，升7.49%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.08元，收報1元，跌0.99%；雅士利國際（1230）創52周高，見0.98元，收報0.96元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，瑞爾集團（6639）創上市新低，見12.96元，收報13.12元，跌4.93%；恒安（1044）見52周低35.3元，收報36.4元，跌1.49%；煤氣（0003）見52周低9.52元，收報9.59元，跌3.91%；專業旅運（1235）見52周低0.165元，收報0.177元，升3.51%；敏實集團（0425）見52周低18.06元，收報18.18元，跌16.03%；保集健康（1246）見52周低0.151元，收報0.151元，跌11.7%；國浩（0053）見52周低82.25元，收報82.25元，跌1.14%；海螺創業（0586）見52周低21.4元，收報22.45元，跌2.81%。

異動股

上升異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.249元，升44.77%；天立教育（1773）收報0.82元，升41.38%；冠均國際（1629）收報0.38元，升22.58%；飛魚科技（1022）收報0.3元，升22.45%；明發（0846）收報0.37元，升17.46%；睿見教育（6068）收報0.325元，升16.07%；東岳（0189）收報11.16元，升14.81%；寶尊電商（9991）收報21.35元，升14.66%；易緯集團（3893）收報0.085元，升13.33%；歌禮製藥（1672）收報5.49元，升12.5%。

下跌異動股，包括，敏實集團（0425）見52周低18.06元，收報18.18元，跌16.03%；華大酒店（0201）收報0.113元，跌11.72%；保集健康（1246）見52周低0.151元，收報0.151元，跌11.7%；勵駿（1680）收報0.435元，跌11.22%；摩比發展（0947）收報0.24元，跌9.43%；路勁基建（1098）收報7.2元，跌9.09%；寶龍地產（1238）收報2.67元，跌8.87%；太陽娛樂（8082）收報0.052元，跌8.77%；匯安智能科技（8379）收報0.128元，跌7.91%；佳兆業健康（0876）收報0.084元，跌7.69%。

 