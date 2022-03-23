期內收入升10%至1016.1億元，略低於市場預期的1020.7億元。毛利率由15.9%，升至17.13%。毛利率改善，公司指因由於產品組合提升。

公司指，集團財務表現低於管理層原先預期，主要由於年內全球芯片供應短缺。

期內的平均出廠銷售價格（「平均售價」）按年上升8%。在按備考基礎計入本集團擁有50%權益的合營公司所銷售的「領克」品牌汽車銷售後，平均售價按年升9%。

集團總現金水平（銀行結餘及現金+已抵押銀行存款）於2021年年末增加46%至280億元。

由收購日期起至2021年底，極氪汽車產生之收益及虧損分別為18.22億元及3.69億元。

2022年資本開支預算（不包括透過業務合併進行之收購）約為92億元，包括為新汽車平台及車型的研發以及現有工廠生產設施的擴建及升級提供資金。目前，公司並無有關在國際資本市場集資的具體計劃或時間表。

公司預期，中國競爭加劇、原材料價格上漲、其他與疫情相關的中斷以及全球芯片供應短缺並無減弱跡象，並將繼續於2022年對集團的銷售表現及盈利能力造成壓力。此外，極氪控股仍處於初期發展階段，經營成本偏高，收益卻有限。長遠而言，隨著需求由傳統汽車轉至新能源汽車及智能╱網聯汽車，以及未來數年預期放寬外商投資中國汽車業，中國乘用車製造商將面臨更多挑戰。

公司指，已大致完成品牌重新定位，以及重組其主要出口市場之分銷管道。為減低成本及外匯風險而進行的本地化生產，於馬來西亞等市場亦見成效。該等地區對集團產品之客戶回饋及需求均得到大幅改善。於數年內，出口不但會成為集團之主要增長動力，更有助進一步提高集團之規模經濟效益。於2022年，集團將繼續擴大其出口銷售至東南亞、中東及西歐的新市場。

公司又指，母公司吉利控股過去數年進行的收購及其最近與全球領先科技合作夥伴的戰略合作已開始為集團現有汽車業務及其他新業務領域帶來協同效應及大量機遇。該等收購或合作所促成的合作關係將為集團提供大量技術、成本共用、規模經濟效益及新市場滲透等機遇。

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