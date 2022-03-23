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復星旗下Lanvin Group最快今年第二季完成SPAC併購

復星（0656）旗下、擁有多個海外品牌的內地時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團），將通過與春華資本旗下SPAC（特殊目的收購公司）Primavera Capital Acquisition Corp（美：PCAC）合併在紐交所上市。復朗集團董事長兼首席執行官程雲透露，合併後復朗集團佔公司65%股權，最快今年第二季完成併購交易。她又指，未來會繼續拓展歐洲市場，並加強滲透亞太、大中華及北美市場，亦會考慮更多併購機會，包括時尚消費品牌及數碼公司等。

問及近日中概股退市危機，程雲表示，未有考慮從美國退市，亦未有計劃赴港作第二或雙重上市，強調集團擁有5個海外品牌，主攻歐美市場，業務足跡遍佈全球，而在大中華地區僅佔全球收入14%，不認為存在相關政治敏感度。PCAC董事長兼首席執行官、春華資本合夥人陳桐則稱，PCAC作為在美國上市的SPAC，一直尋求全球性公司作為併購目標，而復朗在全球80多個國家擁有銷售點和零售門店，不覺得會被視為中概股，又指作為全球消費品牌在美上市是一個合適的選擇。

此外，程雲表示，集團今年將收購兩個消費品牌，現階段有多個潛在標的，惟由於仍在篩選過程當中，未能透露更多具體細節。中國市場方面，她指出，集團將考慮投資中國本地品牌，以建立時尚品牌生態圈，亦會在產品中加入本土設計及需要，例如配合「雙11」、情人節等節日而制訂獨特產品，以及加強運用網上營銷方式。

 

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