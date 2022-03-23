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本港首隻碳期貨ETF上市 中金追蹤ICE EUA碳期貨指數

港交所（0388）公布，本港首隻碳期貨交易所買賣基金（ETF）中金碳期貨ETF上市，將香港上市的商品ETF涵蓋範圍進一步擴展至碳信用產品。中金碳期貨ETF追蹤ICE EUA碳期貨指數（額外回報），該指數主要計量一籃子歐盟碳排放配額（EUA1） 期貨合約長倉的表現。

港交所交易所買賣產品主管羅博仁表示，氣候變化及減碳是全球投資者越來越重視的議題。碳期貨ETF在香港市場的推出，不但為投資者提供嶄新機遇，讓他們以更便捷及具成本效益的方式參與碳排放市場，也為香港的ETF產品生態圈增添活力。

投資者對環境、社會和企業管治（ESG）的關注日增，推動香港上市ESG ETF資產的穩健增長。港交所指出，去年相關產品的市值增長84%至45億元，平均每日成交金額則按年增長逾兩倍至4,090萬元。

而截至今年2月底，香港上市的交易所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）共有157隻，市值達4235億元；今年首兩個月的平均每日成交金額為89億元，較去年全年的77億元上升15%。

 

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