內地傳媒報道，廣東省地方金融監管局爭取國家金融管理部門，推出金融支持前海金融改革開放的專門文件。
據報道，廣東省地方金融監督管理局在《關於緊抓大灣區發展機遇高質量推進前海深港現代服務業合作區建設的提案》的會辦意見中指出，將會同有關單位繼續落實《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，加大金融支持前海合作區建設的力度，包括爭取金融創新政策在前海合作區先行先試；支持前海合作區金融改革事項落地；進一步深化粵港金融合作。
其中，爭取國家金融管理部門出台金融支持前海金融改革開放的專門文件，提升國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區功能，支持將國家擴大金融業對外開放的政策措施在前海合作區落地實施，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試。
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