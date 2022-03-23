據報道，廣東省地方金融監督管理局在《關於緊抓大灣區發展機遇高質量推進前海深港現代服務業合作區建設的提案》的會辦意見中指出，將會同有關單位繼續落實《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，加大金融支持前海合作區建設的力度，包括爭取金融創新政策在前海合作區先行先試；支持前海合作區金融改革事項落地；進一步深化粵港金融合作。

其中，爭取國家金融管理部門出台金融支持前海金融改革開放的專門文件，提升國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區功能，支持將國家擴大金融業對外開放的政策措施在前海合作區落地實施，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試。

其他報道

哈爾濱擬廢限售稱「已完成使命」 部分內房向上

本港首隻碳期貨ETF上市 中金追蹤ICE EUA碳期貨指數

中興美緩刑期屆滿 復牌曾升60% 創上市後最大升幅 及5個月新高

復星旗下Lanvin Group最快今年第二季完成SPAC併購

嘉泓物流推集運平台「嘉泓‧環球自購」 率先覆蓋歐美至亞洲航線

吉利全年少賺12% 遜預期 息0.21元 料疫情、芯片短缺續造成壓力

瑞聲科技去年純利跌逾一成至13億人幣遜預期 不派末期息

陳茂波：暫緩追租乃非常時期非常措施 並非剝奪業主收租權

中興：美法院裁定緩刑期屆滿 下午復牌

中國建築興業去年多賺五成錄近3億 派末期息1.7仙

美10年債息創近3年高 亞股升 恒指半日升378點 上望50天線

康臣葯業去年多賺18% 末期息0.2元

澳門勵駿延遲刊發業績 預告4月1日或停牌

滬指獨憔悴 創板指收市險守2700點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR見0.2967% 創16個月高

騰盛博藥虧損擴大至42億 目標確保新冠藥商業化供應充足

復星醫藥全年多賺29% 末期息0.56元 復必泰等抗疫產品收入增1.1倍

雀巢公司拒撤俄 遭黑客組織Anonymous入侵 涉10GB資料

復星旗下Lanvin與春華旗下SPAC合併於紐交所上市