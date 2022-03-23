恒指今早高開199點，高位升534點，低位升93點高低波幅440點

恒指收市升264點或1.21%，報22154點，成交金額1773億元，較上日增加26.38%，是3月18日2366.84億元成交後最多；國指升96點或1.28%，報7635點。恒生科技指數收報4749點，升2.05%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、京東（9618）、煤氣（0003）拖累大市。

藍籌38隻升，23隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升11.91%，收報65.3元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌7.12%，收報97.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報229元，升10.1%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報18.46元，跌6.96%。

恒指續高於20天線(21398.39點)，50天線(23152.8點)前受阻。科指續高於20天線(4576.32點)，50天線(5181.35點)前受阻。

北水南下合計淨流入45.6億元，較上日增加324.81%，淨流入金額是2022年3月16日78.72億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入95.38億元，對上一次連續4日淨流入是2022年2月28日。南水北上合計淨流出1.94億元人民幣，較上日減少79%，連續第3日流出，累計流出95.34億元。

午後消息股表現

中興（0763）美緩刑期屆滿，復牌曾升60%，創上市後最大升幅，及5個月新高。收報19.16元，升23.14%。

嘉泓物流（2130）推集運平台「嘉泓‧環球自購」，率先覆蓋歐美至亞洲航線。收報10.68元，升0.19%。

中海外宏洋（0081）去年賺50億人幣，派末期息30港仙。收報4.72元，升1.51%。

吉利（0175）全年少賺12%，遜預期，息0.21元，料疫情、芯片短缺續造成壓力。收報11.96元，升1.53%。

瑞聲科技（2018）去年純利跌逾一成至13億人幣遜預期，不派末期息。收報18.46元，跌6.96%。

中國建築興（0830）業去年多賺五成錄近3億，派末期息1.7仙。收報2.09元，升4.5%。

361度國際（1361）去年多賺45% 集團：不派息以保持現金實力。收報3.75元，升2.74%。

康臣葯業（1681）去年多賺18%，末期息0.2元。收報3.85元，升10.95%。

今早及隔晚消息股表現

澳門勵駿（1680）延遲刊發業績，預告4月1日或停牌。收報0.44元，跌10.2%。

騰盛博藥（2137）虧損擴大至42億，目標確保新冠藥商業化供應充足。收報10.84元，跌4.24%。

復星醫藥（2196）全年多賺29%，末期息0.56元，復必泰等抗疫產品收入增1.1倍。收報35.75元，跌5.92%。

復星（0656）旗下Lanvin與春華旗下SPAC合併於紐交所上市。收報8.85元，升4.61%。

中國據報要求赴美上市公司為審計訊息披露做準備。阿里巴巴（9988）收報117.6元，升6.72%。百度（9888）收報153.8元，升3.43%。京東（9618）收報252元，跌0.71%。網易（9999）收報151.3元，升3.91%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國移動（0941）收報54.35元，升0.46%。海底撈（6862）收報13.24元，升3.6%。騰訊（0700）收報389元，升0.26%。電視廣播（0511）收報4.62元，跌0.65%。眾安在綫（6060）收報27.05元，升1.69%。

藥明生物（2269）去年多賺1倍至33.88億元，不派息。收報65.3元，升11.91%。

閱文集團（0772）去年扭虧為盈賺18.47億人幣，績前股價升9.7%。收報33.9元，升8.48%。

周生生（0116）去年多賺近兩成錄6.43億，內地全年銷售急增65%。收報10.16元，跌5.93%。

舜宇光學（2382）去年盈利增長2.4%，末期息1.118元。收報140.8元，跌2.63%。

小米（1810）去年經調整淨利潤升七成，勝預期，不派末期息。小米擬斥100億元回購公司股份。收報14.78元，升4.08%。

穆迪降融創（1918）評級至Caa1，指延公布業績累事。收報6元，跌3.23%。

恒安（1044）許清流：目前仍未是時候大幅調整產品價格。見52周低35.3元，收報36.05元，跌2.44%。

豐德麗（0571）中期虧損擴大至1.28億，不派息。收報0.295元，無升跌。

恒基發展（0097）去年純利大跌7成錄3400萬元，末期息1仙，按年持平。收報0.34元，跌4.23%。

恒地（0012）全年純利增29%，基礎盈利減9%，遜預期，末期息1.3元。收報33.15元，跌0.3%。

中廣核新能源（1811）去年全年純利14.4億元，按年升14%。收報3.6元，跌7.93%。

同程旅行（0780）去年純利升1.2倍，不派息。收報14.02元，升1.89%。

健合國際（1112）去年少賺逾五成僅錄5億人幣，派末期息每股0.17元。收報9.51元，升0.42%。

破頂股表現

破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見180元，收報173元，升5.36%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.08元，收報1.04元，升2.97%；雅士利國際（1230）創52周高，見0.98元，收報0.93元，跌3.13%。

破底股方面

破底股包括，瑞爾集團（6639）創上市新低，見12.82元，收報13.7元，跌0.72%；粵運交通（3399）見52周低0.88元，收報0.93元，跌2.11%；濱海泰達物流（8348）見52周低0.275元，收報0.32元，升3.23%；恒安（1044）見52周低35.3元，收報36.05元，跌2.44%；煤氣（0003）見52周低9.52元，收報9.59元，跌3.91%；專業旅運（1235）見52周低0.165元，收報0.174元，升1.75%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.75元，收報0.75元，跌9.64%；佳源國際（2768）見52周低1.77元，收報1.79元，升0.56%；敏實集團（0425）見52周低18元，收報18.18元，跌16.03%；意馬國際（0585）見52周低0.51元，收報0.51元，無升跌；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；敏捷控股（0186）見52周低0.36元，收報0.5元，升26.58%；保集健康（1246）見52周低0.151元，收報0.154元，跌9.94%；國浩（0053）見52周低82.25元，收報82.5元，跌0.84%；海螺創業（0586）見52周低21.4元，收報22.75元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.365元，升112.21%；天立教育（1773）收報0.81元，升39.66%；敏捷控股（0186）見52周低0.36元，收報0.5元，升26.58%；中興通訊（0763）收報19.16元，升23.14%；普匯中金（0997）收報0.063元，升21.15%；冠均國際（1629）收報0.375元，升20.97%；飛魚科技（1022）收報0.295元，升20.41%；家鄉互動（3798）收報1.35元，升17.39%；米蘭站（1150）收報0.215元，升15.59%；恒偉集團（8219）收報0.415元，升15.28%。

下跌異動股，包括，敏實集團（0425）見52周低18元，收報18.18元，跌16.03%；佳兆業健康（0876）收報0.081元，跌10.99%；華大酒店（0201）收報0.114元，跌10.94%；勵駿（1680）收報0.44元，跌10.2%；路勁基建（1098）收報7.13元，跌9.97%；保集健康（1246）見52周低0.151元，收報0.154元，跌9.94%；寶龍地產（1238）收報2.64元，跌9.9%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.75元，收報0.75元，跌9.64%；修身堂（8200）收報1.2元，跌8.4%；中廣核新能源（1811）收報3.6元，跌7.93%。

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