油價上升，美10年期債息、美股回落。美國原油庫存下降，加上風暴破壞黑海一個重要出口碼頭導致供應風險加劇，紐油、布油齊升5%。另一方面，俄羅斯計劃要求歐洲國家在購買天然氣時以盧布支付，或加劇歐洲自1970年代以來最嚴重的能源緊縮，天然氣價格亦一度升逾30%，與此同時，美國國家安全顧問傑克·沙利文表示，最早將在周五宣布一項協議；據報，該協議是為了確保美國向歐洲供應天然氣和氫。
道瓊斯工業平均指數收跌448點，跌幅1.29%，報34358點。標普500指數收跌55點，跌幅1.23%，報4456點。納斯達克綜合指數收跌186點，或1.32%，報13922點。
家得寶跌3.85%，報317.05美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低83點，而雪佛龍升1.08%，報165.86元，貢獻道指11點。
科技股方面，蘋果收市報170.21元，升0.82%，谷歌母公司Alphabet收市報2765.51元，跌1.13%，亞馬遜收市報3268.16元，跌0.89%，Facebook收市報213.46元，跌1.47%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.01%，報454點。德國DAX指數收跌1.31%，報14283點；法國CAC 40指數跌1.18%，報6581點；英國富時100指數收跌0.22%，報7460點。