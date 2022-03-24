油價上升，美10年期債息、美股回落。美國原油庫存下降，加上風暴破壞黑海一個重要出口碼頭導致供應風險加劇，紐油、布油齊升5%。另一方面，俄羅斯計劃要求歐洲國家在購買天然氣時以盧布支付，或加劇歐洲自1970年代以來最嚴重的能源緊縮，天然氣價格亦一度升逾30%，與此同時，美國國家安全顧問傑克·沙利文表示，最早將在周五宣布一項協議；據報，該協議是為了確保美國向歐洲供應天然氣和氫。