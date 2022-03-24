個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.74%，折合報374.45元；阿里巴巴（9988）跌2.5%，折合報114.66元；美團（3690）跌0.92%，折合報154.76元；匯控（0005）跌1.29%，折合報52.47元；建行（0939）跌0.88%，折合報5.59元。

道期現升0.087%；標期現升0.19%；納期現升0.31%。日股現跌0.87%，韓股現跌0.65%，澳股現升0.04%。

紐油現升0.82%或0.94美元，報115.88美元；布油現升0.87%或1.06美元，報122.66美元；金價現升0.21%或4.16美元，報1948.02美元；美國10年期債息現升0.39%或0.009厘，報2.3007厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國人壽（2628）、中信銀行（0998）、潤啤（0291）、雲音樂（9899）、香格里拉（0069）、中海物業（2669）等。

微博（9898）遭美證交列入除牌風險臨時名單。

九毛九（9922）去年多賺1.7倍 息6仙按年增50%。

電視廣播（0511）（TVB）：全年虧損6.47億不派息 香港電視廣播業務LBITDA達5.47億。TVB主席許濤：最壞情況有望過去 電商GMV料年內破10億。

海底撈（6862）去年轉虧41.6億人幣。

百融雲（6608）創去年虧損擴大至36億人幣。

騰訊（0700）去年多賺41%至2248億人幣末期息1.6港元 上季利潤跌25%。劉熾平：料設金控公司影響中性 年內人員增長大幅下降。

瑞聲（2018）：對今年各產能出貨量持審慎樂觀。

眾安（6060）純利按年升1.1倍 不派息。眾安：目標2至3年眾安銀行達盈虧平衡。

金山軟件（3888）去年少賺96% 息12仙 第四季轉虧3.35億。

吉利（0175）：智能電動車「極氪」進佔全球前三目標堅定不移 將加大智能化研發投入。

合富輝煌（0733）發盈警 料去年虧損逾5億。

東航（0670）：全面開展安全隱患排查 強調航空運力充足 已尋回一失事客機黑盒。

中國太平（0966）去年多賺14.7% 息增15%至46仙。

東瀛遊（6882）料去年度虧損擴大至1.56億元。

易鑫（2858）去年扭虧 經調整淨利潤2.73億人幣 不派息。

中移動（0941）全年多賺7.7% 末期息2.43元 EBITDA、ARPU勝預期。

恒大（3333）債券持有人據報就公司134億人幣遭接管一事追討索償。

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