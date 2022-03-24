恒指今早低開151點或0.69%，報22002點，成交金額29億元；國指今早低開49點或0.66%，報7585點。恒生科技指數開市報4722點，跌0.57%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中移動（0941）、中海油（0883）、小米（1810）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，43隻下跌，10隻無升跌。中移動（0941）升3.04%，報56元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌4.11%，報373元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報246元，升7.42%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報373元，跌4.11%。
恒指續高於20天線(21353.46點)，及低於50天線(23117.93點)。科指續高於20天線(4558.93點)，及低於50天線(5163.28點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國人壽（2628）開市報12.32元，無升跌。中信銀行（0998）開市報3.67元，跌0.54%。潤啤（0291）開市報50.6元，跌1.75%。雲音樂（9899）無成交，報73.5元。香格里拉（0069）無成交，報6.33元。中海物業（2669）開市報8元，跌0.87%。
微博（9898）遭美證交列入除牌風險臨時名單。無成交，報210.4元。
九毛九（9922）去年多賺1.7倍 息6仙按年增50%。開市報15.4元，升1.58%。
電視廣播（0511）（TVB）：全年虧損6.47億不派息 香港電視廣播業務LBITDA達5.47億。TVB主席許濤：最壞情況有望過去 電商GMV料年內破10億。無成交，報4.62元。
海底撈（6862）去年轉虧41.6億人幣。開市報13.24元，無升跌。
百融雲（6608）創去年虧損擴大至36億人幣。無成交，報10.38元。
騰訊（0700）去年多賺41%至2248億人幣末期息1.6港元 上季利潤跌25%。劉熾平：料設金控公司影響中性 年內人員增長大幅下降。開市報373元，跌4.11%。
瑞聲（2018）：對今年各產能出貨量持審慎樂觀。開市報18.38元，跌0.43%。
眾安（6060）純利按年升1.1倍 不派息。眾安：目標2至3年眾安銀行達盈虧平衡。開市報27.8元，升2.77%。
金山軟件（3888）去年少賺96% 息12仙 第四季轉虧3.35億。開市報26.3元，跌2.05%。
吉利（0175）：智能電動車「極氪」進佔全球前三目標堅定不移 將加大智能化研發投入。開市報11.96元，無升跌。
合富輝煌（0733）發盈警 料去年虧損逾5億。無成交，報1.38元。
東航（0670）：全面開展安全隱患排查 強調航空運力充足 已尋回一失事客機黑盒。開市報2.71元，跌0.73%。
中國太平（0966）去年多賺14.7% 息增15%至46仙。開市報9.96元，升1.63%。
東瀛遊（6882）料去年度虧損擴大至1.56億元。無成交，報0.46元。
易鑫（2858）去年扭虧 經調整淨利潤2.73億人幣 不派息。開市報1.01元，升4.12%。
中移動（0941）全年多賺7.7% 末期息2.43元 EBITDA、ARPU勝預期。開市報56元，升3.04%。
破底股包括，煤氣（0003）見52周低9.51元，開市報9.51元，跌0.83%；敏實集團（0425）見52周低17.9元，開市報17.9元，跌1.54%。
異動股
上升異動股，包括，其利工業（1731）開市報1.25元，升13.64%；高銀金融（0530）開市報0.164元，升10.07%；嗶哩嗶哩（9626）開市報246元，升7.42%；JS環球生活（1691）開市報8.55元，升6.48%；新疆新鑫（3833）開市報1.56元，升5.41%；馬鞍山鋼鐵（0323）開市報3.16元，升4.98%；百富環球（0327）開市報6.5元，升4.33%；易鑫集團（2858）開市報1.01元，升4.12%；榮昌生物（9995）開市報56.8元，升3.93%；華領醫藥（2552）開市報3.7元，升3.35%。
下跌異動股，包括，同方泰德（1206）開市報0.65元，跌12.16%；先施公司（0244）開市報0.31元，跌7.46%；中教控股（0839）開市報6.2元，跌6.77%；時代中國（1233）開市報2.66元，跌5.34%；醫渡（2158）開市報10元，跌5.3%；融創（1918）開市報5.7元，跌5%；醫思醫療（2138）開市報7.68元，跌4.48%；騰訊（0700）開市報373元，跌4.11%。
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