第三為與所有分組討論室共享影音，會議主持人現時可以與所有分組討論室共享電腦內的影音檔案，為所有討論室的參與者締造更強凝聚力的體驗。主持人可以在共享資訊時啟用此功能，包括共享視頻。

在Zoom Rooms 方面，新增預訂工作空間建議，用戶進入辦公室時是否不確定要預訂哪張辦公桌，工作空間預定功能可為用戶提供個人化預訂建議，只需按「辦公桌推薦」即可查看為您推薦的辦公桌。此外，新增工作空間預定功能儀表板，管理員現可以查看和交流有關工作空間預定功能的指標和訊息。有一個新的工作空間預定功能儀表板可用於深入了解工作空間的使用和利用率、簽到率、工作空間的使用情況等。