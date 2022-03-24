moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

雲音樂去年虧損收窄至20億元人幣

雲音樂（9899）公布，截至去年底止全年錄得收入69.97億元人民幣（下同），按年增加42.9%，股東應佔虧損由2020年度的30億元收窄至去年的21億元；經調整淨虧損10億元，較2020年減少人民幣524.3百萬元或33.4%。公司表示，經調整淨虧損減少主要由於淨收入增加及成本控制有所改善。

去年在線音樂服務月活躍用戶數由2020年的1.8億人增至1.83億人；日活躍用戶數 ╱ 月活躍用戶數比率維持在30%以上。於2021年，每名日活躍用戶於平台每天平均花費約78.2分鐘聽歌。

期內在線音樂服務收入按年升25.4%至33億元，主要由於會員訂閱銷售收入增長。在線音樂服務月付費用戶數由2020年的1600萬人增加2890萬人；每月每付費用戶收入則由前年的8.4元降至少去年的6.7元。

社交娛樂服務及其他收入增長63.1%至37億元，乃由於社交娛樂服務收入快速增長，當中絕大部分來自直播服務。社交娛樂服務月付費用戶數由前一年的32.7萬人增加至2021年的68.3萬人，社交娛樂服務每月每付費用戶收入由2020年的573.8元跌至去年的448.1元。

雲音樂今日收報77.45元，升5.4%。

其他報道

美上周首次申領失業救濟人數創逾51年低

香格里拉全年虧損收窄至2.91億美元 港酒店業務收入增逾六成

國際金融中心指數報告 香港續排第三

Zoom新增虛擬頭像、連接 Twitch 平台進行直播等功能

ZA BANK慶祝兩周年 投保贈首3個月百萬人壽保障

泰加：要求將子公司管理層歸還公司   質疑德勤未披露運作及財務狀況

一邊唱好一邊沽貨 高盛、瑞銀等券商據報因台積電研究報告遭台灣調查

L'OCCITANE 4326萬元購Grown Alchemist 49%股權

SOHO中國去年轉虧 蝕1.3億人幣 不派息

JPEX：廣告承包商曲解惹誤會 與Visa合作不包括中港用戶

新世界推捐贈平台愛互送  大家樂捐5萬張10元餐飲現金券

中人壽全年多賺1.3% 息0.65元 全遜預期 新業務價值跌23% 退保率升

旭輝：行業走過最黑暗時光 擬將淨負債率降至30%

俄股復市 禁沽空禁外國投資者售股 MOEX指數曾升11.7%