去年在線音樂服務月活躍用戶數由2020年的1.8億人增至1.83億人；日活躍用戶數 ╱ 月活躍用戶數比率維持在30%以上。於2021年，每名日活躍用戶於平台每天平均花費約78.2分鐘聽歌。

期內在線音樂服務收入按年升25.4%至33億元，主要由於會員訂閱銷售收入增長。在線音樂服務月付費用戶數由2020年的1600萬人增加2890萬人；每月每付費用戶收入則由前年的8.4元降至少去年的6.7元。

社交娛樂服務及其他收入增長63.1%至37億元，乃由於社交娛樂服務收入快速增長，當中絕大部分來自直播服務。社交娛樂服務月付費用戶數由前一年的32.7萬人增加至2021年的68.3萬人，社交娛樂服務每月每付費用戶收入由2020年的573.8元跌至去年的448.1元。

雲音樂今日收報77.45元，升5.4%。

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