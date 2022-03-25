中國駐美大使秦剛稱，中俄之間合作沒有禁區，但也是有底線的。這是中國官員首次對兩國「友好沒有止境」作澄清；拜登表示，習近平珍視與西方經濟關係，支持俄羅斯會阻礙中國實現目標。另外，歐盟拒絕以盧布購買俄羅斯天然氣，據報美國將加大對歐盟的液化天然氣供應。

經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數降至1969年以來最低。3月份企業活動反彈至八個月高點，但成本指標接近創紀錄水平美國30年期抵押貸款利率均值升至4.42%，創2019年1月以來最高水平。

另外，美國監管機構否認和中國達成審計協議，稱目前尚不清楚北京是否會同意允許美國檢查人員全面審查在美上市中國公司的審計底稿。

道瓊斯工業平均指數收漲349點，升幅1.02%，報34707點。標普500指數收漲63點，升幅1.44%，報4520點。納斯達克綜合指數收漲269點，或1.94%，報14191點。

聯合健康升2.03%，報513.46美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻67點，而家得寶跌0.4%，報315.78元，拖低道指8點。

科技股方面，蘋果收市報174.07元，升2.26%，谷歌母公司Alphabet收市報2831.44元，升2.38%，亞馬遜收市報3272.99元，升0.14%，Facebook收市報219.57元，升2.86%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.22%，報453點。德國DAX指數收跌0.07%，報14273點；法國CAC 40指數跌0.39%，報6555點；英國富時100指數收漲0.1%，報7467點。